В Кривом Роге после обстрела спасли шахтеров из-под земли. ФОТОрепортаж

После ракетного удара по Кривому Рогу семеро шахтеров оказались заблокированными на глубине до –1490 м. Спасатели смогли эвакуировать всех невредимыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Отмечается, что в результате атаки было обесточено несколько районов города, в том числе и шахты. На одной из шахт под землей остались семеро работников - на горизонтах 1490 м и 940 м.

"Горноспасатели ДВГРЗ ГСЧС совместно со специалистами предприятия использовали генератор, запустили подъемный механизм и обеспечили спуск шахтной клети", - рассказали в ГСЧС.

И добавили, что спасательная операция длилась более шести часов. Все шахтеры были подняты на поверхность. Все живы и невредимы.

Спасательная операция











