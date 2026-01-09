В Кривом Роге после обстрела спасли шахтеров из-под земли. ФОТОрепортаж
После ракетного удара по Кривому Рогу семеро шахтеров оказались заблокированными на глубине до –1490 м. Спасатели смогли эвакуировать всех невредимыми.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Отмечается, что в результате атаки было обесточено несколько районов города, в том числе и шахты. На одной из шахт под землей остались семеро работников - на горизонтах 1490 м и 940 м.
"Горноспасатели ДВГРЗ ГСЧС совместно со специалистами предприятия использовали генератор, запустили подъемный механизм и обеспечили спуск шахтной клети", - рассказали в ГСЧС.
И добавили, что спасательная операция длилась более шести часов. Все шахтеры были подняты на поверхность. Все живы и невредимы.
Спасательная операция
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