У Кривому Розі після обстрілу врятували шахтарів з-під землі. ФОТОрепортаж

Після ракетного удару по Кривому Рогу семеро шахтарів опинилися заблокованими на глибині до –1490 м. Рятувальники змогли евакуювати всіх неушкодженими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Зазначається, що внаслідок атаки було знеструмлено кілька районів міста, зокрема і шахти. На одній із шахт під землею залишилися семеро працівників - на горизонтах –1490 м та –940 м.

"Гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС спільно з фахівцями підприємства використали генератор, запустили підйомний механізм і забезпечили спуск шахтної кліті", - розповіли у ДСНС.

Та додали, що рятувальна операція тривала понад шість годин. Усіх шахтарів було піднято на поверхню. Усі живі та неушкоджені.

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Рятувальна операція













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