Росіяни атакували двома "Іскандерами" Кривий Ріг: загинула жінка, 23 постраждалих, зокрема 6 дітей (оновлено)
Увечері 8 січня росіяни завдали ударів двома балістичними ракетами типу "Іскандер" по житловій забудові Кривого Рогу.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Кінчені тварюки вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки", - написав він.
Вілкул зазначив, що постраждалим надається допомога.
"Все розуміємо, всі працюємо", - повідомив Вілкул.
ОНОВЛЕННЯ
"Ввечері ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина. 57-річний чоловік у важкому стані", - написав очільник Дніпропетровської ОВА Гайваненко.
Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура.
ОНОВЛЕННЯ
Пізніше Вілкул написав: "На зараз поранених десять. Один чоловік украй важкий, в операційній, із відірваною вибухом ногою.
Штаб допомоги людям розгортаємо поруч, адресу не пишу, оскільки ще триває повітряна тривога. Можете запитати у найближчого поліцейського чи комунальника – вони знають. Допомога будівельними матеріалами, із розселенням, заяви на матеріальну допомогу від міста.
Ще багато "шахедів" у нашому напрямку, тому бережіть себе".
ОНОВЛЕННЯ
Очільник Дніпропетровської ОВА Гайваненко написав: "Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг.
За оновленою інформацією потерпілих 13. У лікарнях 9 людей, серед них хлопці 7 та 16 років. Один чоловік залишається у вкрай тяжкому стані.
Пошкоджені майже півтора десятка багатоквартирних будинків, автівки".
ОНОВЛЕННЯ
Пізніше Вілкул повідомив: "Зараз вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей і 8 жінок.
У лікарнях міста перебуває 15 поранених. Одна людина у важкому стані, ще одна – у вкрай важкому стані. Решта у стані середньої тяжкості. Всім їм лікарі надають всю необхідну допомогу і борються за їхнє життя".
- Оновлено 22:47. У ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до 23 людей, з них 6 дітей.
Унаслідок ракетного удару пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.
- Вілкул додав, що внаслідок ракетної атаки загинула жінка, їй було 77 років.
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