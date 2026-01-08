УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11898 відвідувачів онлайн
Новини Ракетна атака на Кривий Ріг
9 020 52

Росіяни атакували двома "Іскандерами" Кривий Ріг: загинула жінка, 23 постраждалих, зокрема 6 дітей (оновлено)

іскандер

Увечері 8 січня росіяни завдали ударів двома балістичними ракетами типу "Іскандер" по житловій забудові Кривого Рогу.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Кінчені тварюки вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки", - написав він.

Вілкул зазначив, що постраждалим надається допомога. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знеструмлення Дніпропетровщини: у Кривому Розі зупинилися шість великих котелень, без світла майже 39 тисяч абонентів

"Все розуміємо, всі працюємо", - повідомив Вілкул.

ОНОВЛЕННЯ

"Ввечері ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина. 57-річний чоловік у важкому стані", - написав очільник Дніпропетровської ОВА Гайваненко.

Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура.

ОНОВЛЕННЯ

Пізніше Вілкул написав: "На зараз поранених десять. Один чоловік украй важкий, в операційній, із відірваною вибухом ногою.

Штаб допомоги людям розгортаємо поруч, адресу не пишу, оскільки ще триває повітряна тривога. Можете запитати у найближчого поліцейського чи комунальника – вони знають. Допомога будівельними матеріалами, із розселенням, заяви на матеріальну допомогу від міста.

Ще багато "шахедів" у нашому напрямку, тому бережіть себе".

ОНОВЛЕННЯ

Очільник Дніпропетровської ОВА Гайваненко написав: "Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг.

За оновленою інформацією потерпілих 13. У лікарнях 9 людей, серед них хлопці 7 та 16 років. Один чоловік залишається у вкрай тяжкому стані.

Пошкоджені майже півтора десятка багатоквартирних будинків, автівки".

ОНОВЛЕННЯ

Пізніше Вілкул повідомив: "Зараз вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей і 8 жінок.

У лікарнях міста перебуває 15 поранених. Одна людина у важкому стані, ще одна – у вкрай важкому стані. Решта у стані середньої тяжкості. Всім їм лікарі надають всю необхідну допомогу і борються за їхнє життя".

  • Оновлено 22:47. У ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до 23 людей, з них 6 дітей. 

Унаслідок ракетного удару пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.

  • Вілкул додав, що внаслідок ракетної атаки загинула жінка, їй було 77 років.

Також читайте: У Кривому Розі після атаки російських БпЛА можливі серйозні аварійні вимкнення світла, - Вілкул

Автор: 

Кривий Ріг (1535) балістичні ракети (668)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Ми вас расстрєліваєм абсолютно бєзнаказанно, а ви только поробуйтє по нашєму мірняку отвєтку дать - так на вєсь мір развоняєм, что про помощь мєждународную забудєтє.
Ціна того, що роками знищували власні спроможності ВПК.
показати весь коментар
08.01.2026 18:06 Відповісти
+32
мірняк то дурна справа. але от мені цікаво - якого *** кацапи досі користуються цивільною авіацією?.. адже цивільні аеропорти майже не захищені, ангарів для літаків нема, пілоти не зможуть їх швидко завести і відлетіти чи переїхати в інший кінець аеродрому...
показати весь коментар
08.01.2026 18:10 Відповісти
+23
3.14дараси кончені....
показати весь коментар
08.01.2026 18:07 Відповісти

Завантаження...

 
 