Россияне атаковали двумя "Искандерами" многоквартирные дома в Кривом Роге: 5 пострадавших (обновлено)

Вечером 8 января россияне нанесли удары двумя баллистическими ракетами типа "Искандер" по жилой застройке Кривого Рога.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Конченные твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам", - написал он.

Вилкул отметил, что пострадавшим оказывается помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отключение электроэнергии в Днепропетровской области: в Кривом Роге остановились шесть крупных котельных, без света почти 39 тысяч абонентов

"Все понимаем, все работаем", - сообщил Вилкул.

ОБНОВЛЕНИЕ

"Вечером враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали пять человек, среди них - ребенок. 57-летний мужчина в тяжелом состоянии", - написал глава Днепропетровской ОВА Гайваненко.

Разбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках. Также изуродована инфраструктура.