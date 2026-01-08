Россияне атаковали двумя "Искандерами" многоквартирные дома в Кривом Роге: 5 пострадавших (обновлено)
Вечером 8 января россияне нанесли удары двумя баллистическими ракетами типа "Искандер" по жилой застройке Кривого Рога.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Конченные твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам", - написал он.
Вилкул отметил, что пострадавшим оказывается помощь.
"Все понимаем, все работаем", - сообщил Вилкул.
ОБНОВЛЕНИЕ
"Вечером враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали пять человек, среди них - ребенок. 57-летний мужчина в тяжелом состоянии", - написал глава Днепропетровской ОВА Гайваненко.
Разбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках. Также изуродована инфраструктура.
Топ комментарии
Деніс Войцеховський
08.01.2026 18:06
Jolli Rabbit
08.01.2026 18:10
Luk Viktor
08.01.2026 18:07
Ціна того, що роками знищували власні спроможності ВПК.
А закидувати обманками, щоб аеропорти були паралізовані - проблема. Обманки треба робити сотнями на день, бо мАцковське ППО (інші аеропорти немає сенсу блокувати) збиватиме їх нон-стоп.
До речі поки підари б'ють по багатоповерхівкам саме в мінус температуру, залишивши 3 області без світла і тепла - ми пустили бпла в інстітут спєцназа в грозному, там виникла пожежа але її ліквідували. Я інколи не розумію логіки ну не розумію.