РУС
Новости Ракетная атака на Кривой Рог
3 427 19

Россияне атаковали двумя "Искандерами" многоквартирные дома в Кривом Роге: 5 пострадавших (обновлено)

іскандер

Вечером 8 января россияне нанесли удары двумя баллистическими ракетами типа "Искандер" по жилой застройке Кривого Рога.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Конченные твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам", - написал он.

Вилкул отметил, что пострадавшим оказывается помощь. 

"Все понимаем, все работаем", - сообщил Вилкул.

ОБНОВЛЕНИЕ

"Вечером враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали пять человек, среди них - ребенок. 57-летний мужчина в тяжелом состоянии", - написал глава Днепропетровской ОВА Гайваненко.

Разбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках. Также изуродована инфраструктура.

Автор: 

Кривой Рог (1469) баллистические ракеты (490)
Топ комментарии
+15
Ми вас расстрєліваєм абсолютно бєзнаказанно, а ви только поробуйтє по нашєму мірняку отвєтку дать - так на вєсь мір развоняєм, что про помощь мєждународную забудєтє.
Ціна того, що роками знищували власні спроможності ВПК.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:06 Ответить
+11
В свою чергу бити по містах ворога ми не будемо, бо рассіанськи нацисти вийдуть з зони комфорту. Саме тому бубочка позакривав наші ракетні програми в серпні 2019.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:10 Ответить
+9
3.14дараси кончені....
показать весь комментарий
08.01.2026 18:07 Ответить
Ми вас расстрєліваєм абсолютно бєзнаказанно, а ви только поробуйтє по нашєму мірняку отвєтку дать - так на вєсь мір развоняєм, что про помощь мєждународную забудєтє.
Ціна того, що роками знищували власні спроможності ВПК.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:06 Ответить
мірняк то дурна справа. але от мені цікаво - якого *** кацапи досі користуються цивільною авіацією?.. адже цивільні аеропорти майже не захищені, ангарів для літаків нема, пілоти не зможуть їх швидко завести і відлетіти чи переїхати в інший кінець аеродрому...
показать весь комментарий
08.01.2026 18:10 Ответить
Атаки на цивільну авіацію на Заході теж розцінюватимуть як тероризм.
А закидувати обманками, щоб аеропорти були паралізовані - проблема. Обманки треба робити сотнями на день, бо мАцковське ППО (інші аеропорти немає сенсу блокувати) збиватиме їх нон-стоп.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:13 Ответить
Ракета до панциря коштує десь 100 тисяч доларів, випускають по бпла мабуть пару тих ракет. Якщо бпла будуть дешеві, то витрати на рекети будуть виснажувати бюджет, а бпла виснажувати їх ппо.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:29 Ответить
У них теж є перехоплювачі-аналоги "пісюнів", вони принципово дешевші, тому робити їх можуть тисячами на день.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:35 Ответить
як я тебе розумію, бо сам живу з цією думкою з часів операції "Павутина". Всі літаки що там літають - крадені лізингові Боінги та Ейрбаси. Ніхто за них і слова не скаже. Окрім них там ще літають різні "друзі" типу бульбанів та киргизів. То їм було б достатньо попередження. А там вже нехай думають. І вперед - їбашити літаки. Уявляю що сталося б з Рашкою коли б зупинилися б всі московські авіахаби, це ж пі**да повна. Вахтовики не долетять до своїх вахт вчасно, Далекий Схід взагалі стане іншою планетою
показать весь комментарий
08.01.2026 18:21 Ответить
щоб паралізувати аеропорт достатньо розвалити диспетчерську вежу
показать весь комментарий
08.01.2026 18:28 Ответить
3.14дараси кончені....
показать весь комментарий
08.01.2026 18:07 Ответить
В свою чергу бити по містах ворога ми не будемо, бо рассіанськи нацисти вийдуть з зони комфорту. Саме тому бубочка позакривав наші ракетні програми в серпні 2019.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:10 Ответить
https://t.me/JeniokSay Женьок Вещає…

До речі поки підари б'ють по багатоповерхівкам саме в мінус температуру, залишивши 3 області без світла і тепла - ми пустили бпла в інстітут спєцназа в грозному, там виникла пожежа але її ліквідували. Я інколи не розумію логіки ну не розумію.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:11 Ответить
Логіка для медійності.На війну абсолютно не впливає.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:18 Ответить
навряд чи вони туди спеціально цілили - просто у кацапського анало-говнєта така точність - а справжня ціль була десь в радіусі 1 км від тих будинків
показать весь комментарий
08.01.2026 18:26 Ответить
андоны
показать весь комментарий
08.01.2026 18:25 Ответить
чувак таки щось знав...
показать весь комментарий
08.01.2026 18:27 Ответить
забанити б тебе гнидеш, на вічно щоб ***** знав - за провокацію подібної муйні буде обов'язково покарання!
показать весь комментарий
08.01.2026 18:59 Ответить
це мерській синочок?
показать весь комментарий
08.01.2026 19:02 Ответить
Це типу відповідь хоробрих рузгих ваєнних по українським цивільним будинкам на захоплення американцями кораблів? Це все на що здатні обісрані рашисти. А що там Зеля, ''мирний план'' вже намалював замість блекауту в моцкві?
показать весь комментарий
08.01.2026 18:58 Ответить
це видно били по квартирі папи саші та мами ріми
показать весь комментарий
08.01.2026 19:01 Ответить
 
 