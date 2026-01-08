РУС
Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
791 38

Обесточивание Днепропетровщины: в Кривом Роге остановились шесть крупных котельных, без света почти 39 тысяч абонентов

Почти 39 тыс. абонентов без света: ситуация в Кривом Роге

Ситуация с восстановлением электроснабжения в Кривом Роге остается сложной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"По энергетике. Ситуация тяжелая, но все необходимые службы работают над восстановлением. На данный момент без электроснабжения находятся 38 983 абонента. В том числе Ингулецкий район, часть Металлургического и Долгинцевского районов", - написал он.

Водоснабжение

Вилкул отметил, что за последние 4 часа произошло 6 отключений насосных станций. Из-за этого очень много воздуха в системе по всему городу.

"Разводка" продлится до двух суток. Отдельно в каждом квартале, а иногда и в доме. Там, где нет электричества, воду в системе удерживаем на генераторах. Но давление, понятно, будет ниже", - добавил глава обороны Кривого Рога.

Теплоснабжение 

С 10 утра без электричества остановлены 6 крупных котельных. Это около 2500 многоквартирных домов. Вилкул добавил, что крупные котельные запитаны напрямую от высоковольтных ЛЭП, а генераторов, которые могли бы запитать эти котельные, просто не существует в природе. Более 30 малых котельных перезапущены на генераторах.

"Вы видите сами скачки напряжения, даже у тех, у кого есть электричество, от 130 до 420 В. То есть желательно максимально не включать электроприборы, чтобы они не сгорели", - отметил Вилкул.

Кривой Рог (1469) обстрел (31217) энергетика (2999) водоснабжение (741)
+6
Бідні мамма рімма та папа саша
08.01.2026 13:41 Ответить
+3
Блекаут хоча би білгорода буде?
08.01.2026 13:41 Ответить
+2
А де генератори?Союзники ж надавали їх повно
08.01.2026 13:44 Ответить
Блекаут хоча би білгорода буде?
08.01.2026 13:41 Ответить
Вибиті вікна і палаюча бочка з нафтою.Вечером марафєт вкотре послабить економіку рахи.Приблизно плюс-мінус така відповідь
08.01.2026 13:45 Ответить
Для запитки великих ТЕЦ по високій напрузі потрібно ставити генератори з повишающими трансформаторами, які з 380в будуть робити 10кВ або 35кв, або 110кВ. Все дуже просто. Генераторів таких не існує, але існують повишаючі транформатори для генераторів! Для таких потужностей які потрібн на ТЕЦ можна побудувати маленьку електростанцію на паровому двигуні або паровій турбіні низького тиску, потужністю 1-3 МВт. Ставиться звичайний котел, до якого прилаштовуються пальники біопалива - лушпиння соняшника, зерновідходів, деревини або будь чого іншого. Цей котел генерує пар, а пар рухає паровий двигун або турбіну низького тиску, а турбіна/паровий двигун крутять електрогенератор, який видає величезну потужність 1-3 мегаватта. Далі цей струм йде на повишающій трансформатор і з трансформатора вже знімається потрібна напруга для ТЕЦ та оточуючих будинків міста! Все це виробляється в Україні і може бути побудовано за лічені тижні!
08.01.2026 14:27 Ответить
Ти в сосну ********** ?Паровий двигун .Обладнання котельні працює до 600в.Турбіна виробляє електрику,а не навпаки
08.01.2026 14:31 Ответить
Ну підключати електрику до котельні будуть скорше за все по високій напрузі 10кВ або 35кВ, отже потрібно буде згенерувати потрібну потужність потрібного вольтажу і подати на електричну систему котельні, яка вже розведе напругу штатно по понижаючих трансформаторах і запитає всі системи та двигуни. А ******* парові двигуни це високотехнологічне обладнання для котелень, яке дозволяє виробляти електроенергію генератором потужністю від 1 до 1,5 мегаватта. Парові двигуни виробляються в Німеччині і можна виробляти в Україні.
08.01.2026 14:35 Ответить
Почитай,що таке запитка по першій чи другій категорії телепень
08.01.2026 14:32 Ответить
Ми говоримо про аварійну запитку котелень електричним струмом від генераторів, тому неправильно орієнтуватись на вимоги до запитки котелень від промислової мережі. Ми ж інженери а не ідіоти!
показать весь комментарий
На таких об*єктах повинен бути генератор!!!
показать весь комментарий
Генератори обмежені потужністю двигуна, якщо потрібна потужність 1 мегават або більше, вже двигун внутрішнього згоряння неефективний, потрібні дешевші технології спалювання - біопаливо.
показать весь комментарий
Така херня велика дизельна,а рядом бочка з солярою .Каптіть довго може без світла
показать весь комментарий
Бідні мамма рімма та папа саша
08.01.2026 13:41 Ответить
дегенерат! будеш хезать коли САМ опинишся без світла води та тепла!
показать весь комментарий
Тут чорти,які сидять під темами ТЦК,ухиянти і Трамп доповіли,що ніяких наслідків і все працює .Дрони впусту витратили
показать весь комментарий
А де генератори?Союзники ж надавали їх повно
показать весь комментарий
Місцева братія на посадах, мабуть виконала вимоги законодавства завчасно, з 2014 року, після введення Особливо періоду, та готувала всю інфраструктуру до її функціонування в Особливий період!!??
Зеленський з разумковим та стефанчуками, це продовжив, але через АСФАЛЬТ!?!?
08.01.2026 13:59 Ответить
"Розводушення" ?
показать весь комментарий
в Дніпрі потихеньку появляється світло ,до вечора у віх буде. родичі мені дзвонили
показать весь комментарий
,навіть відключення черги скасують
показать весь комментарий
ага
показать весь комментарий
а яке відношення мають котельні будь які до світла?
показать весь комментарий
автоматика і КІП
показать весь комментарий
Там негри педалі крутять,ніякого звісно .
показать весь комментарий
Ти зовсім дурень?
показать весь комментарий
та куди мені до тебе? 🤣
показать весь комментарий
Кочегари відмовляються у темноті працювати...
показать весь комментарий
і тому кочегари вимкнули світло у 39 тисяч абонентів також. 🤓
показать весь комментарий
Тобто влітку всі мають бути без світла, бо котельні не працюють?
показать весь комментарий
Тут енергетики спєци, ген всі, якщо котельні вже стали ТЕСами, але звідки те їм знати, якщо в методичці про це ніц не сказано. 😂
показать весь комментарий
Котельня і насосні без автономки?Мегатожно,а головне ніхто не винуватий,то все куйло
показать весь комментарий
зейло
показать весь комментарий
а котельні зупинились, бо хтось не поставив 6 генераторів. а вілкул ні прі чьом.
показать весь комментарий
а гроші за генератори при ньом
показать весь комментарий
"голова Ради оборони міста Олександр Вілкул."

Джерело: https://censor.net/ua/n3594429

Крєпкій хазяйствєннік Вілкул, якому довіряють сам потужний Лідор і жителі Кривого Рогу, все швидко порішає.
показать весь комментарий
Ще один потужний хазяйствєннік із структури, підпорядкованій президенту.

Заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Москаленко на початку грудня 2025 року купив преміальний Lexus LX 500d 2025 року випуску за 5,4 мільйона гривень.

За кілька днів до здійснення цієї дорогої покупки посадовець продав рухомого майна на 3,4 мільйона гривень, однак вартість задекларованих автомобілів є значно меншою за цю суму. У коментарі журналістці «Слідства.Інфо» Москаленко розповів, що крім Ford Mustang дружини, минулого року продав свій Toyota Land Cruiser. Цього автомобіля у декларації посадовця не було.
08.01.2026 14:26 Ответить
Де удари по кацапської енергетики? Погода в кацапні показує, що саме час бити.
показать весь комментарий
Нема чим.Потужне виробництво виявилось розкраданням грошей.А те,що є,може тільки бочку з нафтою підпалити,і зупинити роботу аеропорту на кілька годин
показать весь комментарий
