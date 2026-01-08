Обесточивание Днепропетровщины: в Кривом Роге остановились шесть крупных котельных, без света почти 39 тысяч абонентов
Ситуация с восстановлением электроснабжения в Кривом Роге остается сложной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
"По энергетике. Ситуация тяжелая, но все необходимые службы работают над восстановлением. На данный момент без электроснабжения находятся 38 983 абонента. В том числе Ингулецкий район, часть Металлургического и Долгинцевского районов", - написал он.
Водоснабжение
Вилкул отметил, что за последние 4 часа произошло 6 отключений насосных станций. Из-за этого очень много воздуха в системе по всему городу.
"Разводка" продлится до двух суток. Отдельно в каждом квартале, а иногда и в доме. Там, где нет электричества, воду в системе удерживаем на генераторах. Но давление, понятно, будет ниже", - добавил глава обороны Кривого Рога.
Теплоснабжение
С 10 утра без электричества остановлены 6 крупных котельных. Это около 2500 многоквартирных домов. Вилкул добавил, что крупные котельные запитаны напрямую от высоковольтных ЛЭП, а генераторов, которые могли бы запитать эти котельные, просто не существует в природе. Более 30 малых котельных перезапущены на генераторах.
"Вы видите сами скачки напряжения, даже у тех, у кого есть электричество, от 130 до 420 В. То есть желательно максимально не включать электроприборы, чтобы они не сгорели", - отметил Вилкул.
