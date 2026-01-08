Кривой Рог подвергся самой крупной комбинированной атаке с начала вторжения РФ: 8 пострадавших
7 января Кривой Рог в Днепропетровской области пережил одну из крупнейших комбинированных атак с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Вчера днем и вечером враг осуществил одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения. Атака была по нескольким локациям в нашем городе.
По состоянию на утро из 8 пострадавших в стационаре в больнице остаются 2 человека. Состояние средней тяжести, стабильное", - рассказал он.
Ситуация со светом
Сейчас остается очень сложной ситуация с электричеством в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов.
В настоящее время аварийно отключено более 29 тыс. абонентов.
Водоснабжение
Воду в системе на юге города поддерживают на генераторах. Ситуация стабилизирована.
Тепло
Было более 30 отключенных котельных, в том числе очень крупных. По состоянию на утро в городе все котельные работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе. Она работает от генератора. Подачу тепла там только начинают. К сожалению, по городу фиксируются порывы от гидроударов.
Больницы работают на генераторах. Все пункты несокрушимости работают, все получили указание включать генераторы при первой необходимости.
Электротранспорт в Ингулецком районе уже восстановили, то есть он работает по всему городу. Школы и садики в Ингулецком районе будут работать дистанционно.
Что предшествовало?
- Вечером 7 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.
- ПВО сбила над Днепропетровской областью 31 дрон. В результате атаки повреждена инфраструктура.
- В Запорожье после атаки рашистов посоветовали гражданам ограничить пользование мобильной связью.
- Впоследствии стало известно, что в обесточенном Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. Котельные работают в штатном режиме.
Правда багато населення лишилося в Кривому Розі і не мають змоги приєднатися до батьків Найвеличнішого , але то таке ...