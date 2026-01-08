РУС
Кривой Рог подвергся самой крупной комбинированной атаке с начала вторжения РФ: 8 пострадавших

Удар РФ по Кременчуку 23 грудня: що відомо?

7 января Кривой Рог в Днепропетровской области пережил одну из крупнейших комбинированных атак с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Вчера днем и вечером враг осуществил одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения. Атака была по нескольким локациям в нашем городе.

По состоянию на утро из 8 пострадавших в стационаре в больнице остаются 2 человека. Состояние средней тяжести, стабильное", - рассказал он.

Ситуация со светом

Сейчас остается очень сложной ситуация с электричеством в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов.

В настоящее время аварийно отключено более 29 тыс. абонентов.

Водоснабжение

Воду в системе на юге города поддерживают на генераторах. Ситуация стабилизирована.

Тепло

Было более 30 отключенных котельных, в том числе очень крупных. По состоянию на утро в городе все котельные работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе. Она работает от генератора. Подачу тепла там только начинают. К сожалению, по городу фиксируются порывы от гидроударов.

Больницы работают на генераторах. Все пункты несокрушимости работают, все получили указание включать генераторы при первой необходимости.

Электротранспорт в Ингулецком районе уже восстановили, то есть он работает по всему городу. Школы и садики в Ингулецком районе будут работать дистанционно.

Что предшествовало?

Кривой Рог обстрел
