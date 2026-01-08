УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12246 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Кривий Ріг
5 822 10

Кривий Ріг зазнав найбільшої комбінованої атаки від початку вторгнення РФ: 8 постраждалих

Найбільший комбінований удар по Кривому Рогу: подробиці

7 січня Кривий Ріг на Дніпропетровщині пережив одну з найбільших комбінованих атак від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Вчора вдень та ввечері ворог здійснив одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабного вторгнення. Атака була по декільком локаціям в нашому місті.

Станом на ранок із 8 постраждалих на стаціонарі в лікарні залишаються 2 людини. Стан середньої тяжкості, стабільні", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБом по селу на Запоріжжі: є постраждалі

Ситуація зі світлом

Наразі залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів.

Наразі аварійно відключено понад 29 тис. абонентів.

Водопостачання

Воду в системі на півдні міста утримують на генераторах. Ситуація стабілізована.

Дивіться також: Один чоловік загинув, ще 5 людей поранено внаслідок обстрілів Херсонщини, також пошкоджено будинки. ВIДЕО

Тепло

Було понад 30 відключених котелень, зокрема дуже великих. Станом на ранок у місті всі котельні працюють у штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі. Вона працює від генератора. Подачу тепла там тільки починають. На жаль по місту фіксуються пориви від гідроударів.

Лікарні працюють на генераторах. Всі пункти незламності працюють, всі отримали вказівку включати генератори при першій потребі.

Електротранспорт в Інгулецькому районі вже відновили, тобто він працює по всьому місту. Школи і садочки в Інгулецькому районі будуть працювати дистанційно.

Читайте: Ремонтні роботи на Дніпропетровщині та Запоріжжі після атаки РФ тривають

Що передувало?

Також читайте: РФ атакувала Україну 97 БпЛА: ППО знешкодила 70 цілей. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Кривий Ріг (1535) обстріл (35231)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Добре , що папаСаша та мамаРима давно чкурнули з Кривого Рогу в теплі краї ... порадіємо , пересічні, за батьків ЛІДОРА !
Правда багато населення лишилося в Кривому Розі і не мають змоги приєднатися до батьків Найвеличнішого , але то таке ...
показати весь коментар
08.01.2026 09:29 Відповісти
+16
Як набридли оці "пафосні" "пункти незламності, потужні домовленості" замість дійсно пунктів допомоги, обігріву, діючі договори, замість писаних на воді "сторічних" дурниць і тому подібної маячні. Дійсно незламні наші воїни ЗСУ, бо попри зусилля злодіїв, зрадників, нестачу багато чого б"ють рашистів, вражаючи цілий світ. Незламні всі ті, хто підтримує Армію, бореться в Паламенті за Україну. Гидко, що є ще ті, хто підтримує зелених гнид.
показати весь коментар
08.01.2026 10:14 Відповісти
+11
показати весь коментар
08.01.2026 09:28 Відповісти

Завантаження...

 
 