Кривий Ріг зазнав найбільшої комбінованої атаки від початку вторгнення РФ: 8 постраждалих

7 січня Кривий Ріг на Дніпропетровщині пережив одну з найбільших комбінованих атак від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вчора вдень та ввечері ворог здійснив одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабного вторгнення. Атака була по декільком локаціям в нашому місті.

Станом на ранок із 8 постраждалих на стаціонарі в лікарні залишаються 2 людини. Стан середньої тяжкості, стабільні", - розповів він.

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Ситуація зі світлом

Наразі залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів.

Наразі аварійно відключено понад 29 тис. абонентів.

Водопостачання

Воду в системі на півдні міста утримують на генераторах. Ситуація стабілізована.

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Тепло

Було понад 30 відключених котелень, зокрема дуже великих. Станом на ранок у місті всі котельні працюють у штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі. Вона працює від генератора. Подачу тепла там тільки починають. На жаль по місту фіксуються пориви від гідроударів.

Лікарні працюють на генераторах. Всі пункти незламності працюють, всі отримали вказівку включати генератори при першій потребі.

Електротранспорт в Інгулецькому районі вже відновили, тобто він працює по всьому місту. Школи і садочки в Інгулецькому районі будуть працювати дистанційно.

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Що передувало?

Ввечері 7 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.

ППО збила над Дніпропетровщиною 31 дрон. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.

У Запоріжжі після атаки рашистів порадили громадянам обмежити користування мобільним зв'язком.

Згодом стало відомо, що у знеструмленому Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Котельні працюють у штатному режимі.

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