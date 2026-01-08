Знеструмлення Дніпропетровщини: у Кривому Розі зупинилися шість великих котелень, без світла майже 39 тисяч абонентів
Ситуація з відновлення електропостачання у Кривому Розі залишається складною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"По енергетиці. Ситуація важка, але всі необхідні служби працюють над відновленням. На зараз без електропостачання 38 983 абоненти. В тому числі Інгулецький район, частина Металургійного та Довгинцівського районів", - написав він.
Водопостачання
Вілкул зазначив, що за останні 4 години відбулося 6 відключень насосних станцій. Через це дуже багато повітря в системі по всьому місту.
"Розводушення" триватиме до двох діб. Окремо в кожному кварталі, а іноді й в будинку. Там де немає електрики, воду в системі утримуємо на генераторах. Але тиск, зрозуміло, буде нижчий", - додав голова оборони Кривого Рогу.
Теплопостачання
З 10 ранку без електрики зупинено 6 великих котелень. Це біля 2500 багатоквартирних будинків. Вілкул додав що великі котельні запитані напряму від високовольтних ЛЕП і генераторів, які могли б заживити ці котельні, просто не існує в природі. Більше 30 малих котелень перезапущено на генераторах.
"Ви бачите самі стрибки напруги, навіть у кого є електрика, від 130 до 420 В. Тобто бажано максимально не вмикати електроприбори, аби вони не погоріли", - зазначив Вілкул.
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