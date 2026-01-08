Знеструмлення Дніпропетровщини: у Кривому Розі зупинилися шість великих котелень, без світла майже 39 тисяч абонентів

Ситуація з відновлення електропостачання у Кривому Розі залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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"По енергетиці. Ситуація важка, але всі необхідні служби працюють над відновленням. На зараз без електропостачання 38 983 абоненти. В тому числі Інгулецький район, частина Металургійного та Довгинцівського районів", - написав він.

Водопостачання

Вілкул зазначив, що за останні 4 години відбулося 6 відключень насосних станцій. Через це дуже багато повітря в системі по всьому місту.

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"Розводушення" триватиме до двох діб. Окремо в кожному кварталі, а іноді й в будинку. Там де немає електрики, воду в системі утримуємо на генераторах. Але тиск, зрозуміло, буде нижчий", - додав голова оборони Кривого Рогу.

Теплопостачання

З 10 ранку без електрики зупинено 6 великих котелень. Це біля 2500 багатоквартирних будинків. Вілкул додав що великі котельні запитані напряму від високовольтних ЛЕП і генераторів, які могли б заживити ці котельні, просто не існує в природі. Більше 30 малих котелень перезапущено на генераторах.

"Ви бачите самі стрибки напруги, навіть у кого є електрика, від 130 до 420 В. Тобто бажано максимально не вмикати електроприбори, аби вони не погоріли", - зазначив Вілкул.

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