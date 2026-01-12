Вибухи у Кривому Розі: ворог атакує "шахедами" об’єкти інфраструктури

Вдень 12 січня 2026 року війська РФ атакують ударними безпілотниками територію Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Усі чули вибухи. Атакують об'єкти інфраструктури", - зауважив він.

Більше інформації на цю мить щодо ворожої атаки не відомо.

Що передувало?

Нагадаємо, вночі 10 січня ворог масовано атакував дронами Дніпропетровщину, унаслідок чого виникли перебої зі світлом у Дніпрі та Кривому Розі.

За словами Вілкула, вже майже повністю відновлено світло після атаки РФ у Кривому Розі.

