Новини
Нічна атака РФ на Кривий Ріг: 45 тис. абонентів аварійно знеструмлені, є проблеми з теплом

відсутність світла в Кривому Розі

Після нічної російської атаки у Кривому Розі на Дніпропетровщині почалися аварійні відключення електроенергії, є також проблеми з теплозабезпеченням.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація у місті?

За його словами, відбулися аварійні відключення більш ніж 45 тисяч абонентів від енергопостачання, і понад 700 будинків від теплопостачання декількох котелень.

"Малі котельні вже перейшли на генератори, але нагадую, що для котелень 6 кіловольт генераторів не існує в природі. Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим", - уточнив він.

Як працюватиме транспорт?

"По електротранспорту - швидкісний трамвай вранці не працюватиме", - додав Вілкул.

Також він наголосив, що Штаб ліквідації наслідків вже працює.

Що передувало?

Напередодні вночі повідомлялося, що російські дрони завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу.

Кривий Ріг опалення енергетика відключення світла
слово України 2026 року - ГЕНЕРАТОР!
14.01.2026 06:48 Відповісти
Знову потужній Бубочці в літак, витрачати пальне і гроші, та набивати кишенькі командіровочними. Може к Трампу? В Америці Зелька завжди має добрий настрій та потужно рже. Дональд, тобі не мона захоплювати Гренландію, а Путіну Україну. Дай гарантій. Схералі, скаже Трамп, не мона? А гарантій тобі дам, таких потужних, місяць не зможешь сидіти ровно.
14.01.2026 07:13 Відповісти
Про шість кіловольт Вілкул загнув. Думаю, такі генератори існують, а якщо вже ні, то генератор на 10 кВ може бути досить легко перероблений на 6, лише потужність впаде. Звичайно, цього не зробиш на коліні, але якби подумали про це раніше, мали би генератори і для котельні на 6 кВ.
