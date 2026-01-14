Нічна атака РФ на Кривий Ріг: 45 тис. абонентів аварійно знеструмлені, є проблеми з теплом

Після нічної російської атаки у Кривому Розі на Дніпропетровщині почалися аварійні відключення електроенергії, є також проблеми з теплозабезпеченням.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація у місті?

За його словами, відбулися аварійні відключення більш ніж 45 тисяч абонентів від енергопостачання, і понад 700 будинків від теплопостачання декількох котелень.

"Малі котельні вже перейшли на генератори, але нагадую, що для котелень 6 кіловольт генераторів не існує в природі. Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Дніпропетровщину ракетами та дронами: є постраждалі і пошкодження. ФОТОрепортаж

Як працюватиме транспорт?

"По електротранспорту - швидкісний трамвай вранці не працюватиме", - додав Вілкул.

Також він наголосив, що Штаб ліквідації наслідків вже працює.

Що передувало?

Напередодні вночі повідомлялося, що російські дрони завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи у Кривому Розі: ворог атакує "шахедами" об’єкти інфраструктури