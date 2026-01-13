Ворог масовано атакував Дніпропетровщину ракетами та дронами: є постраждалі і пошкодження. ФОТОрепортаж

Ввечері 12 січня ворог атакував БпЛА Кривий Ріг Дніпропетровської області. Вночі війська РФ здійснили масовану атаку ракетами та безпілотниками на Зеленодольську громаду області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.

Виникла пожежа

Внаслідок атаки понівечена інфраструктура, 2 приватні будинки, газогін. Постраждала 69-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Атака на Синельниківщину

За даними ОВА, БпЛА агресор спрямував і на Васильківську громаду Синельниківського району. Травмований чоловік 86 років. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

"Горів приватний будинок, ще один - побитий. Пошкоджені господарська споруда, авто та причіп, газогін", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки безпілотником на Солонянську громаду Дніпровського району пошкоджена оселя.

Удари по Нікопольщині

Як інформує ОВА, на Нікопольщину противник спрямовував FPV-дрони. Бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок, лінія електропередач.







