Враг массированно атаковал Днепропетровщину ракетами и дронами: есть пострадавшие и повреждения. ФОТОрепортаж

Вечером 12 января враг атаковал БПЛА Кривой Рог Днепропетровской области. Ночью войска РФ осуществили массированную атаку ракетами и беспилотниками на Зеленодольскую громаду области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОВА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возник пожар

В результате атаки повреждена инфраструктура, 2 частных дома, газопровод. Пострадала 69-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне били по Никопольщине и Кривому Рогу: повреждена инфраструктура, дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТО

Атака на Синельниковский район

По данным ОВА, БПЛА агрессор направил и на Васильковскую громаду Синельниковского района. Травмирован мужчина 86 лет. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

"Горел частный дом, еще один - разбит. Повреждены хозяйственная постройка, автомобиль и прицеп, газопровод", - говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотником на Солонянскую громаду Днепровского района поврежден дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы в Кривом Роге: враг атакует "шахедами" объекты инфраструктуры

Удары по Никопольщине

Как сообщает ОВА, на Никопольщину противник направлял FPV-дроны. Били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской громадам. Загорелся автомобиль. Повреждены частный дом, линия электропередач.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти полностью восстановлено электричество после атаки РФ в Кривом Роге