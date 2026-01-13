Враг массированно атаковал Днепропетровщину ракетами и дронами: есть пострадавшие и повреждения. ФОТОрепортаж
Вечером 12 января враг атаковал БПЛА Кривой Рог Днепропетровской области. Ночью войска РФ осуществили массированную атаку ракетами и беспилотниками на Зеленодольскую громаду области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОВА.
Возник пожар
В результате атаки повреждена инфраструктура, 2 частных дома, газопровод. Пострадала 69-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Атака на Синельниковский район
По данным ОВА, БПЛА агрессор направил и на Васильковскую громаду Синельниковского района. Травмирован мужчина 86 лет. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
"Горел частный дом, еще один - разбит. Повреждены хозяйственная постройка, автомобиль и прицеп, газопровод", - говорится в сообщении.
В результате атаки беспилотником на Солонянскую громаду Днепровского района поврежден дом.
Удары по Никопольщине
Как сообщает ОВА, на Никопольщину противник направлял FPV-дроны. Били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской громадам. Загорелся автомобиль. Повреждены частный дом, линия электропередач.
