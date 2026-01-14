Вибухи знову пролунали у Кривому Розі: місто під атакою "шахедів"
Російські окупаційні війська знову атакують Кривий Ріг на Дніпропетровщині безпілотниками.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вибухи. Кривий Ріг знову під шахедною атакою", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- У ніч на 13 січня повідомлялося, що російські дрони завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу.
- Згодом стало відомо, що 45 тис. абонентів аварійно знеструмлені після атаки РФ на Кривий Ріг, є проблеми з теплом.
- Пізніше енергетики заживили знеструмлених абонентів. Також було запущено котельні.
