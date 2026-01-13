Судитимуть 8 людей за розкрадання коштів під час відновлення житла та ремонту укриттів у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

Судитимуть 8 учасників злочинної організації за розкрадання коштів під час відновлення житла та ремонту укриттів у Кривому Розі. Серед обвинувачених - власники та керівники приватних структур, а також депутат міської ради.

Останній лобіював інтереси підконтрольних фірм для заключення договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

Загалом протягом 2023–2024 років ділки уклали між собою 189 угод на суму понад 57 мільйонів гривень. Нині поліцейські довели причетність членів угруповання до трьох епізодів протиправної діяльності, внаслідок чого державному бюджету завдано 2,5 мільйона гривень збитків.

За скоєне ділкам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довідка

У лютому минулого року оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили оборудку з незаконного привласнення бюджетних коштів під час виконання відновлювальних робіт.

Організував "схему" власник групи приватних компаній, який згодом став депутатом міської ради. Для реалізації злочинного плану він заручився підтримкою своєї дружини — співвласниці підконтрольних підприємств.

Компанії подружжя надають послуги з управління багатоквартирними будинками у Кривому Розі та отримують фінансування з міського бюджету в межах програм розвитку й утримання житлово-комунального господарства. Після обрання до органу місцевого самоврядування депутат використовував свій статус для просування інтересів власного бізнесу під час проведення тендерних процедур.

Протягом 2023-2024 років із залученими "дружніми" підприємствами було укладено 189 договорів: 131 — на відновлення житлового фонду, пошкодженого російськими обстрілами, та 58 договорів на ремонт укриттів.

Лідер злочинної організації чітко розподілив функціонал між її учасниками: від оформлення тендерних процедур і підготовки документації до бухгалтерського супроводу, укладення договорів субпідряду, фінансової звітності та подальшого розподілу отриманих коштів.

У ході слідства встановлено, що під час виконання відновлювальних робіт зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості матеріалів та фактичних обсягів робіт.

Наразі вжитими заходами поліцейські забезпечили відшкодування завданих збитків до державного бюджету.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено

За погодженням із Дніпропетровською обласною прокуратурою обвинувальний акт щодо 8 учасників злочинної організації на чолі з місцевим депутатом скеровано до суду.

Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинної організації, а також участь у ній;

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої групи;

службове підроблення, вчинене у складі організованої групи.























