Заволоділи понад 5,5 млн грн під час будівництва укриттів: на Херсонщині викрили підрядника та інженера технагляду. ФОТОрепортаж

На Херсонщині під час війни з бюджетів розікрали мільйони гривень, призначені для ремонту укриттів. Про підозри повідомлено директору приватної будівельної компанії та інженеру технічного нагляду.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Завищили обсяги та вартість робіт

Так, наприкінці 2023 року підрядник уклав договори з однією із громад Херсонського району на капітальний ремонт укриття в опорному ліцеї. У документах він свідомо завищив обсяги та вартість робіт і матеріалів.

У результаті з бюджету переказали понад 4 мільйони гривень, з яких більш як пів мільйона були отримані незаконно.

Акти погоджено без перевірок

Інженер технагляду, який мав гарантувати реальний контроль за роботами, фактично самоусунувся. Він без перевірок погодив акти з недостовірними відомостями, що призвело до додаткових збитків бюджету майже на 490 тисяч гривень.

Повтор схеми

У 2024 році директор цієї ж компанії повторив схему під час реконструкції укриття в одному з медичних закладів Херсону – об’єкта, який одночасно має слугувати сховищем під час обстрілів і місцем надання медичної допомоги. Завищені ним обсяги робіт у звітній документації дозволили безпідставно отримати з бюджету понад 5 мільйонів гривень.

Зазначається, що загальна сума збитків у двох зазначених провадженнях перевищує 5,5 мільйона гривень.

Що інкримінують?

Директору підрядної компанії інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), інженеру технагляду – службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

