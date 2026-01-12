Заволоділи понад 5,5 млн грн під час будівництва укриттів: на Херсонщині викрили підрядника та інженера технагляду. ФОТОрепортаж
На Херсонщині під час війни з бюджетів розікрали мільйони гривень, призначені для ремонту укриттів. Про підозри повідомлено директору приватної будівельної компанії та інженеру технічного нагляду.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Завищили обсяги та вартість робіт
Так, наприкінці 2023 року підрядник уклав договори з однією із громад Херсонського району на капітальний ремонт укриття в опорному ліцеї. У документах він свідомо завищив обсяги та вартість робіт і матеріалів.
У результаті з бюджету переказали понад 4 мільйони гривень, з яких більш як пів мільйона були отримані незаконно.
Акти погоджено без перевірок
Інженер технагляду, який мав гарантувати реальний контроль за роботами, фактично самоусунувся. Він без перевірок погодив акти з недостовірними відомостями, що призвело до додаткових збитків бюджету майже на 490 тисяч гривень.
Повтор схеми
У 2024 році директор цієї ж компанії повторив схему під час реконструкції укриття в одному з медичних закладів Херсону – об’єкта, який одночасно має слугувати сховищем під час обстрілів і місцем надання медичної допомоги. Завищені ним обсяги робіт у звітній документації дозволили безпідставно отримати з бюджету понад 5 мільйонів гривень.
Зазначається, що загальна сума збитків у двох зазначених провадженнях перевищує 5,5 мільйона гривень.
Що інкримінують?
Директору підрядної компанії інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), інженеру технагляду – службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).
