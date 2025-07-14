Посадовиця міськради та інженер технагляду привласнили 7 млн грн під час реконструкції укриттів у м.Самар на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Прокурори Дніпра повідомили про підозру посадовиці Самарівської міської ради та інженеру з технічного нагляду одного з товариств у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на реконструкцію укриттів у навчальних закладах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їхні дії кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як працювала схема?

За даними слідства, у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір із підконтрольним товариством щодо проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах міста Самар. Інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості - завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг робіт.

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Які збитки держави?

Посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на суму майже 7 млн грн. У такий спосіб учасники схеми заволоділи бюджетними коштами.

У межах кримінального провадження перевіряються інші можливі епізоди злочинної діяльності та причетність до неї інших осіб.

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Правоохоронці провели низку обшуків в області, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, банківські картки, печатки.