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Новини Фото Розкрадання на укриттях
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Посадовиця міськради та інженер технагляду привласнили 7 млн грн під час реконструкції укриттів у м.Самар на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Прокурори Дніпра повідомили про підозру посадовиці Самарівської міської ради та інженеру з технічного нагляду одного з товариств у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на реконструкцію укриттів у навчальних закладах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їхні дії кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як працювала схема?

За даними слідства, у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір із підконтрольним товариством щодо проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах міста Самар. Інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості - завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укриття за завищеною на понад 400 тис. грн вартістю: На Прикарпатті повідомлено про підозру експосадовиці відділу освіти

розкрадачі державних коштів
розкрадачі державних коштів
розкрадачі державних коштів
розкрадачі державних коштів
розкрадачі державних коштів
розкрадачі державних коштів

Які збитки держави?

Посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на суму майже 7 млн грн. У такий спосіб учасники схеми заволоділи бюджетними коштами.

У межах кримінального провадження перевіряються інші можливі епізоди злочинної діяльності та причетність до неї інших осіб.

Також читайте: За облаштування укриттів у Києві відповідають призначені президентом голови РДА, коштів Київрада виділяє достатньо, - Ємець (оновлено)

Правоохоронці провели низку обшуків в області, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, банківські картки, печатки.

Автор: 

Дніпропетровська область (4007) Самарівський район (13) Самар (8)


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Топ коментарі
+4
Це ти про свою Кацапію, свинориле?
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14.07.2025 11:24 Відповісти
+3
які милі люди..., красти, як дихати...
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14.07.2025 11:29 Відповісти
+2
А якщо запровадити практику покарання як в Саудівській Аравії, будуть красти?
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14.07.2025 11:20 Відповісти
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А якщо запровадити практику покарання як в Саудівській Аравії, будуть красти?
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14.07.2025 11:20 Відповісти
Давно на часі!!!
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14.07.2025 12:48 Відповісти
Це ти про свою Кацапію, свинориле?
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14.07.2025 11:24 Відповісти
У цього фішермана риторика повністю взята з рашистської пропаганди
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14.07.2025 11:36 Відповісти
Він не фішермен а звичайний підармен який скоро піде за курсом корабля.
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14.07.2025 11:40 Відповісти
Fisherman David

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 14.07.2025
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14.07.2025 11:42 Відповісти
Більше схоже на грибну ферму ніж на укриття.
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14.07.2025 11:22 Відповісти
звичайний підвал школи
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14.07.2025 11:48 Відповісти
Грибок на стелі натякає шо там не можна перебувати, особливо дітям.
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14.07.2025 11:49 Відповісти
це так але коли виє сирена то ніхто не звертає на це....нема в нас і не побудувли бомбіки за 3 роки
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14.07.2025 12:17 Відповісти
Вони ж не лисі - от і собі відслинили
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14.07.2025 11:23 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/LoRciaTT37g Степан Хмара за зелення - 2019й
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14.07.2025 11:25 Відповісти
не дослухались Вас, Шановний Пане Степане, - не почюли...
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14.07.2025 11:30 Відповісти
за одну хвилину, розумна людина виклала все над чим вже 7 років слюною бризкають аналітегі...
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14.07.2025 11:36 Відповісти
які милі люди..., красти, як дихати...
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14.07.2025 11:29 Відповісти
Пострижуть овечок і відпустять. Така система Зеленського з Татаровим
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14.07.2025 13:37 Відповісти
Зараз закон приймуть про декриміналізацію за корупцію в сфері оборонних закупівель. І все буде тіп топ.
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14.07.2025 13:38 Відповісти
 
 