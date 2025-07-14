Чиновница горсовета и инженер технадзора присвоили 7 млн грн во время реконструкции укрытий в г. Самар в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Днепра сообщили о подозрении чиновнице Самаровского городского совета и инженеру по техническому надзору одного из обществ в завладении бюджетными средствами, выделенными на реконструкцию укрытий в учебных заведениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, их действия квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Как работала схема?

По данным следствия, в сентябре 2023 года заместитель начальника одного из управлений Самаровского горсовета заключила договор с подконтрольным обществом о проведении работ по реконструкции четырех укрытий в учебных заведениях города Самар. Инженер по техническому надзору внес в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения - завысил стоимость использованных строительных материалов и объем работ.

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Какие убытки государства?

Чиновница, достоверно зная о фиктивности информации в актах, подписала их, чем нанесла ущерб государству на сумму почти 7 млн грн. Таким образом участники схемы завладели бюджетными средствами.

В рамках уголовного производства проверяются другие возможные эпизоды преступной деятельности и причастность к ней других лиц.

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Правоохранители провели ряд обысков в области, во время которых изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию, банковские карты, печати.