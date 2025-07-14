РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11720 посетителей онлайн
Новости Фото Хищения на укрытиях
1 474 21

Чиновница горсовета и инженер технадзора присвоили 7 млн грн во время реконструкции укрытий в г. Самар в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Днепра сообщили о подозрении чиновнице Самаровского городского совета и инженеру по техническому надзору одного из обществ в завладении бюджетными средствами, выделенными на реконструкцию укрытий в учебных заведениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, их действия квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Как работала схема?

По данным следствия, в сентябре 2023 года заместитель начальника одного из управлений Самаровского горсовета заключила договор с подконтрольным обществом о проведении работ по реконструкции четырех укрытий в учебных заведениях города Самар. Инженер по техническому надзору внес в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения - завысил стоимость использованных строительных материалов и объем работ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрытие по завышенной более чем на 400 тыс. грн стоимости: На Прикарпатье сообщено о подозрении экс-чиновнице отдела образования

разворовыватели государственных средств
разворовыватели государственных средств
разворовыватели государственных средств
разворовыватели государственных средств
разворовыватели государственных средств
разворовыватели государственных средств

Какие убытки государства?

Чиновница, достоверно зная о фиктивности информации в актах, подписала их, чем нанесла ущерб государству на сумму почти 7 млн грн. Таким образом участники схемы завладели бюджетными средствами.

В рамках уголовного производства проверяются другие возможные эпизоды преступной деятельности и причастность к ней других лиц.

Также читайте: За обустройство укрытий в Киеве отвечают назначенные президентом главы РГА, средств Киевсовет выделяет достаточно, - Емец (обновлено)

Правоохранители провели ряд обысков в области, во время которых изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию, банковские карты, печати.

Автор: 

Днепропетровская область (4225) Самарский район (12) Орлівщина (8)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Це ти про свою Кацапію, свинориле?
показать весь комментарий
14.07.2025 11:24 Ответить
+3
які милі люди..., красти, як дихати...
показать весь комментарий
14.07.2025 11:29 Ответить
+2
А якщо запровадити практику покарання як в Саудівській Аравії, будуть красти?
показать весь комментарий
14.07.2025 11:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А якщо запровадити практику покарання як в Саудівській Аравії, будуть красти?
показать весь комментарий
14.07.2025 11:20 Ответить
Давно на часі!!!
показать весь комментарий
14.07.2025 12:48 Ответить
Це ти про свою Кацапію, свинориле?
показать весь комментарий
14.07.2025 11:24 Ответить
У цього фішермана риторика повністю взята з рашистської пропаганди
показать весь комментарий
14.07.2025 11:36 Ответить
Він не фішермен а звичайний підармен який скоро піде за курсом корабля.
показать весь комментарий
14.07.2025 11:40 Ответить
Fisherman David

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 14.07.2025
показать весь комментарий
14.07.2025 11:42 Ответить
Більше схоже на грибну ферму ніж на укриття.
показать весь комментарий
14.07.2025 11:22 Ответить
звичайний підвал школи
показать весь комментарий
14.07.2025 11:48 Ответить
Грибок на стелі натякає шо там не можна перебувати, особливо дітям.
показать весь комментарий
14.07.2025 11:49 Ответить
це так але коли виє сирена то ніхто не звертає на це....нема в нас і не побудувли бомбіки за 3 роки
показать весь комментарий
14.07.2025 12:17 Ответить
Вони ж не лисі - от і собі відслинили
показать весь комментарий
14.07.2025 11:23 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/LoRciaTT37g Степан Хмара за зелення - 2019й
показать весь комментарий
14.07.2025 11:25 Ответить
не дослухались Вас, Шановний Пане Степане, - не почюли...
показать весь комментарий
14.07.2025 11:30 Ответить
за одну хвилину, розумна людина виклала все над чим вже 7 років слюною бризкають аналітегі...
показать весь комментарий
14.07.2025 11:36 Ответить
які милі люди..., красти, як дихати...
показать весь комментарий
14.07.2025 11:29 Ответить
Пострижуть овечок і відпустять. Така система Зеленського з Татаровим
показать весь комментарий
14.07.2025 13:37 Ответить
Зараз закон приймуть про декриміналізацію за корупцію в сфері оборонних закупівель. І все буде тіп топ.
показать весь комментарий
14.07.2025 13:38 Ответить
 
 