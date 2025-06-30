Укрытия по завышенной на более чем 400 тыс. грн стоимости: На Прикарпатье сообщено о подозрении экс-чиновнице отдела образования
На Ивано-Франковщине бывшей начальнице отдела образования одной из территориальных громад и уполномоченному лицу учебного заведения сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, начальник отдела образования и работница учебного заведения провели закупку сооружения гражданской защиты по завышенной стоимости. Подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, не осуществили мониторинг рыночных цен, а закупили защитное сооружение стоимостью 1,8 млн грн у "нужного" юридического лица.
Установлено, что за бюджетные средства было закуплено сооружение модульного типа на 68 человек. При этом в лицее учатся 202 ученика и работает 54 педагога.
Такими действиями нанесен ущерб местному бюджету на более 419 тыс.грн.
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