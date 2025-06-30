РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9089 посетителей онлайн
Новости Хищения на укрытиях
220 1

Укрытия по завышенной на более чем 400 тыс. грн стоимости: На Прикарпатье сообщено о подозрении экс-чиновнице отдела образования

Разворовывание на укрытиях

На Ивано-Франковщине бывшей начальнице отдела образования одной из территориальных громад и уполномоченному лицу учебного заведения сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, начальник отдела образования и работница учебного заведения провели закупку сооружения гражданской защиты по завышенной стоимости. Подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, не осуществили мониторинг рыночных цен, а закупили защитное сооружение стоимостью 1,8 млн грн у "нужного" юридического лица.

Установлено, что за бюджетные средства было закуплено сооружение модульного типа на 68 человек. При этом в лицее учатся 202 ученика и работает 54 педагога.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Присвоили почти 4 млн грн при закупке укрытий: в Одесской области разоблачили участников преступной группы. ФОТОрепортаж

Такими действиями нанесен ущерб местному бюджету на более 419 тыс.грн.

Автор: 

злоупотребление (89) Ивано-Франковская область (938) укрытие (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Укриття за завищеною на понад 400 тис. грн вартістю

Значить, укриття буде підвищеної якості!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:41 Ответить
 
 