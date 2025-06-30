Укриття за завищеною на понад 400 тис. грн вартістю: На Прикарпатті повідомлено про підозру експосадовиці відділу освіти

На Івано-Франківщині колишній начальниці відділу освіти однієї із територіальних громад та уповноваженій особі навчального закладу повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, начальниця відділу освіти та працівниця навчального закладу провели закупівлю споруди цивільного захисту за завищеною вартістю. Підозрювані, зловживаючи службовим становищем, не здійснили моніторинг ринкових цін, а закупили захисну споруду вартістю 1,8 млн грн у "потрібної" юридичної особи.

Встановлено, що за бюджетні кошти була закуплена споруда модульного типу на 68 осіб. При цьому у ліцеї навчаються 202 учні та працює 54 педагоги.

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Такими діями завдано збитки місцевому бюджету на понад 419 тис.грн.