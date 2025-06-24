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Новости Хищения на укрытиях Растрата средств образование Киев
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За обустройство укрытий в Киеве отвечают назначенные президентом главы РГА, средств Киевсовет выделяет достаточно, - Емец

укриття

За строительство и обустройство укрытий в Киеве отвечают руководители районов, подчиняющихся президенту, а не столичным властям. Денег на обустройство укрытий из бюджета Киева выделяется достаточно.

Об этом рассказал в интервью депутат Киевского городского совета Леонид Емец, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе Киеве за укрытие отвечают районные государственные администрации. Их руководители назначаются президентом по представлению Кабинета Министров Украины. Ранее кандидатуры подавал городской голова и они утверждались президентом. Но еще до начала войны Кабмин поменял процедуру, и теперь Кабмин подает, а президент назначает глав РГА. Поэтому ни мэр, ни Киевский городской совет не могут ни выговор выписать главе райгосадминистрации, ни тем более его уволить", - пояснил Емец.

Депутат уверяет, что денег на обустройство укрытий из бюджета Киева выделяется достаточно.

"Районные администрации обращаются с тем, сколько денег нужно на обустройство укрытий, а город выделяет эти средства. Вопрос национальной безопасности - это приоритетные вопросы, поэтому на них средства идут в первую очередь. А дальше очень важно, чтобы те, у кого есть средства, обеспечили эффективное их использование. Имеется в виду - не воровали", - подчеркнул Емец.

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Депутат также вспомнил случаи прошлых лет по нерациональному расходованию РГА средств на обустройство укрытий в Киеве.

"Мы вспоминаем электропечи за 700 000 грн, закупленные якобы в укрытие, и барабаны почти на миллион гривен. Но, кроме этого, много всякой ереси было. Например, когда мы проверяли перечень тендеров, которые были в Шевченковском районе на обустройство укрытий, представьте наше удивление, когда адрес одного из укрытий - на миллион с чем-то гривен - мы увидели в Карпатах. В то время как жители Шевченковского района не могут найти, куда им прятаться во время обстрелов, они делают укрытия за 900-800 км от Киева", - рассказал Емец.

По его словам, также руководство Шевченковского района приобрело туалетные двери для укрытий по 600 долларов. Соломенский район закупил маты для укрытий по 3200 грн за единицу вместо 800 грн. А еще один район в условиях тендера на раскладные стульчики в укрытия указал "отсутствие радионуклидов в материалах", наверное чтобы приобрести продукцию конкретного производителя.

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Емец выразил надежду, что новоназначенные руководители РГА сделают выводы из ошибок предшественников и обеспечат жителей Киева укрытиями надлежащего качества.

Автор: 

Киев (25793) РГА (253) Емец Леонид (209) укрытие (141)


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Топ комментарии
+12
зелені покидьки
щоб вам пельки позакладало
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24.06.2025 20:08 Ответить
+9
Зеленим гнидам все пох. Головне коли гинуть що військові що цивільні вони кишені набивають. Зашквар за зашкваром.
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24.06.2025 20:11 Ответить
+9
То неможливо! То найчесніші люди, бо призначені самим Зєлєнскім. Їх добирав сам Брат Самого Єрмака, який є снайпером у ССО СБУ, а заодно мінометником і дроноводом, на якого за чесність полюють кацааи і здійснюють замахи. 🤔
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24.06.2025 20:12 Ответить
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За "800 км від Києва" - це де, в Тольятті?
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24.06.2025 20:08 Ответить
Порошенко ва всьом вінават.
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24.06.2025 20:41 Ответить
Київ-Ужгород 812 км.
вчи географію рідної країни неук
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24.06.2025 20:41 Ответить
Скк... Звідки ви лізете? І чим тупіше тим більше апломбу.
Відстань між Ужгородом та Києвом 600 км по прямій, - 800 це якщо їхати по трасах. А якщо заїхати в Одесу то і півтори тисячі набіжить. Географ мамкин...
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24.06.2025 20:57 Ответить
ах ну так ******** хрінь а тепер ще більшу хрінь як відмазку пишеш,
до чого ти приплело сюди "по прямій"?
чи ти статтю прочитати не осилило ? а відразу побігло у коменти срати як завжди.
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24.06.2025 21:05 Ответить
Дякую. Ти просто феноменальний ідіот. Прям з обложки книжки про ідіотів. Для тебе видно новина що відстань міряється по прямій? І в Україні нема точки яка була б далі ніж 700 км від Києва?
Йди краще почитай книжку якусь, з картінками...
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24.06.2025 21:19 Ответить
чоловіче не пиши більше, не показуй себе цілковитим профаном.
ніхто відстані між містами не міряє по прямій.
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24.06.2025 21:25 Ответить
В статті сказано що укриття будується в "800-900 км від Києва" - цитата. Якщо поставити ніжку циркуля в Києві та провести окружність 800 км то це буде винятково за кордоном. Про що я і написав.
І дякую, повеселив ти мене. Я правда настільки тупорилих особин мало зустрічав...
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24.06.2025 21:33 Ответить
тупоголове там не написано 800 "по прямій" від києва.
ніхто не рахує так відстані, ніхто крім ракетників та артилеристів, але ти довбень до них не відносишся.
і так убоге тебе у даній новині збентежела тільки відстань ? ах ну так тож не кляті "ухилянти" гроші ******** а свої рідненькі воші зелененькі.
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24.06.2025 21:44 Ответить
Карпати. Статтю , так розумію, не читали.
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24.06.2025 20:41 Ответить
Київрада будує укриття в Карпатах? Добре,що ви це прочитали.
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24.06.2025 20:44 Ответить
Див. вище...
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24.06.2025 21:00 Ответить
зелені покидьки
щоб вам пельки позакладало
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24.06.2025 20:08 Ответить
Це козні свинарчуків
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24.06.2025 20:42 Ответить
Мати від українців чиновники могли отримати безкоштовно цілу купу - ще й додому принести....
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24.06.2025 20:09 Ответить
І зауважте - триповерхові мати!
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24.06.2025 20:13 Ответить
Зеленим гнидам все пох. Головне коли гинуть що військові що цивільні вони кишені набивають. Зашквар за зашкваром.
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24.06.2025 20:11 Ответить
Так саме за це і проголосував ''мудрий'' Український народ на виборах.
''хуже нє будєт'' - сказав Зеленський.
''хоть па-ржом'' - відповів ''мудрий'' Український народ.
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24.06.2025 20:19 Ответить
То неможливо! То найчесніші люди, бо призначені самим Зєлєнскім. Їх добирав сам Брат Самого Єрмака, який є снайпером у ССО СБУ, а заодно мінометником і дроноводом, на якого за чесність полюють кацааи і здійснюють замахи. 🤔
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24.06.2025 20:12 Ответить
Зато нелох сказав що він найвелічніший і найефективніщий мародер України який був
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24.06.2025 20:13 Ответить
Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни
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24.06.2025 20:13 Ответить
😢😢😢
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24.06.2025 20:19 Ответить
Як же хочеться його в'ї@ати туалетними дверями за 600$.
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24.06.2025 21:06 Ответить
После барабанов удивляться нечему...
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24.06.2025 20:16 Ответить
Зеленскій, нагнавши спробу створити розумний вираз обличчя, бідкається, що він би, як дав перемогу, але х грошей не вистачає.
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24.06.2025 20:16 Ответить
от не заважайте працювати президентській команді.
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24.06.2025 20:18 Ответить
Суки!!!!!!! Я уявляю ці укриття в Карпатах.
А в містах банка червоної фарби і двірник який на підвальному приміщені з теплотрубами і щитком старанно написала «укриття» і пишли ви всі нах!
А в тих «укриттях» тільки пару щурів сховаються і то тісно буде.
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24.06.2025 20:18 Ответить
Крєпітєсь, посполиті, і не забувайте скидати стерненкам-притулам по 20 грн. - бо Range Rover сам себе не заправить 😎
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24.06.2025 20:22 Ответить
Дякую за конструктивне нагадування.
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24.06.2025 20:43 Ответить
а скільки дронів купило ти і скільки грошей на це зібрало?
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24.06.2025 21:59 Ответить
вони крали крали та крали,бо не красти не могли-бо вони є крадії...
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24.06.2025 20:23 Ответить
Мабуть це ІПСО. Та ще й мабуть в Тєлєгє новина. Не може такого бути
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24.06.2025 20:30 Ответить
Чия мати за потрійною ціною? Дальнобійники збанкрутують.
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24.06.2025 20:37 Ответить
І в цей час звідусіль звертання хлопців з передової про допомогу.
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24.06.2025 20:50 Ответить
Ги, а коли вони не крали?
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24.06.2025 20:53 Ответить
Туалетні двері за $600, вони мабуть виконують роль унітаза, бачка та туалетного папіру відразу за такі дєньжища?
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24.06.2025 20:56 Ответить
Миші плакали, кололися, але продовжували жерти кактус

Кілька років війни - з бюджету, як і раніше, виділяють гроші в порожнечу і примарну надію, що на місцях не все розікрадуть.

Ептель, там виставте єдині вимоги до того, що повинно бути в притулках, які матеріали використовуються і все. І просто укладаєте договори. Причому, вже на стадії тендерів перевіряти автоматом за цінами, це так важко в 21 столітті? Один чатгпт, в онлайн режимі все перевірить і однозначно скаже, де вороство, а де ні. У нас же чекають пару років, коли розікрадуть, і тільки потім починають розумні дії
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24.06.2025 22:09 Ответить
 
 