За обустройство укрытий в Киеве отвечают назначенные президентом главы РГА, средств Киевсовет выделяет достаточно, - Емец

За строительство и обустройство укрытий в Киеве отвечают руководители районов, подчиняющихся президенту, а не столичным властям. Денег на обустройство укрытий из бюджета Киева выделяется достаточно.

Об этом рассказал в интервью депутат Киевского городского совета Леонид Емец, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе Киеве за укрытие отвечают районные государственные администрации. Их руководители назначаются президентом по представлению Кабинета Министров Украины. Ранее кандидатуры подавал городской голова и они утверждались президентом. Но еще до начала войны Кабмин поменял процедуру, и теперь Кабмин подает, а президент назначает глав РГА. Поэтому ни мэр, ни Киевский городской совет не могут ни выговор выписать главе райгосадминистрации, ни тем более его уволить", - пояснил Емец.

Депутат уверяет, что денег на обустройство укрытий из бюджета Киева выделяется достаточно.

"Районные администрации обращаются с тем, сколько денег нужно на обустройство укрытий, а город выделяет эти средства. Вопрос национальной безопасности - это приоритетные вопросы, поэтому на них средства идут в первую очередь. А дальше очень важно, чтобы те, у кого есть средства, обеспечили эффективное их использование. Имеется в виду - не воровали", - подчеркнул Емец.

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Депутат также вспомнил случаи прошлых лет по нерациональному расходованию РГА средств на обустройство укрытий в Киеве.

"Мы вспоминаем электропечи за 700 000 грн, закупленные якобы в укрытие, и барабаны почти на миллион гривен. Но, кроме этого, много всякой ереси было. Например, когда мы проверяли перечень тендеров, которые были в Шевченковском районе на обустройство укрытий, представьте наше удивление, когда адрес одного из укрытий - на миллион с чем-то гривен - мы увидели в Карпатах. В то время как жители Шевченковского района не могут найти, куда им прятаться во время обстрелов, они делают укрытия за 900-800 км от Киева", - рассказал Емец.

По его словам, также руководство Шевченковского района приобрело туалетные двери для укрытий по 600 долларов. Соломенский район закупил маты для укрытий по 3200 грн за единицу вместо 800 грн. А еще один район в условиях тендера на раскладные стульчики в укрытия указал "отсутствие радионуклидов в материалах", наверное чтобы приобрести продукцию конкретного производителя.

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Емец выразил надежду, что новоназначенные руководители РГА сделают выводы из ошибок предшественников и обеспечат жителей Киева укрытиями надлежащего качества.