В Украине построено более 61 тысячи укрытий, но этого недостаточно, - Клименко

В Украине на сегодня функционирует более 61 тысячи объектов гражданской защиты, однако этого количества недостаточно для полного обеспечения безопасности населения во время вражеских атак.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время III Международного саммита городов и регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам министра, имеющаяся сеть укрытий способна обеспечить защиту лишь для около половины населения страны. В то же время МВД активно работает над расширением инфраструктуры: уже приведено в готовность около 20% защитных сооружений, которые ранее не соответствовали требованиям.

Клименко также сообщил, что в Украине учтено более 40 тысяч простейших укрытий, а также создано более 600 первичных мобильных убежищ. Эти укрытия могут быть подземными, наземными или полузаглубленными и устанавливаются срочно в местах повышенной опасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Сумах: 4 человека погибли, еще 28 - ранены, из них 3 детей