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Новости Строительство укрытий
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В Украине построено более 61 тысячи укрытий, но этого недостаточно, - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко

В Украине на сегодня функционирует более 61 тысячи объектов гражданской защиты, однако этого количества недостаточно для полного обеспечения безопасности населения во время вражеских атак.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время III Международного саммита городов и регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам министра, имеющаяся сеть укрытий способна обеспечить защиту лишь для около половины населения страны. В то же время МВД активно работает над расширением инфраструктуры: уже приведено в готовность около 20% защитных сооружений, которые ранее не соответствовали требованиям.

Клименко также сообщил, что в Украине учтено более 40 тысяч простейших укрытий, а также создано более 600 первичных мобильных убежищ. Эти укрытия могут быть подземными, наземными или полузаглубленными и устанавливаются срочно в местах повышенной опасности.

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Автор: 

МВД (9326) Клименко Игорь (403) укрытие (135)


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Топ комментарии
+5
Хтось бачив переповнені укриття?
А от сенс подальшого крадійства будівництва - на поверхні.
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06.06.2025 18:19 Ответить
+4
я навіть боюся уявити скільки з цієї шаленої цифри існує в реалі а не липовими актами здачі-прийому,і все одно мало йому.
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06.06.2025 18:17 Ответить
+3
Це комусь хочеться заробити на відкатах в тилу,не додаючи Фронту...?!!
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06.06.2025 18:36 Ответить
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я навіть боюся уявити скільки з цієї шаленої цифри існує в реалі а не липовими актами здачі-прийому,і все одно мало йому.
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06.06.2025 18:17 Ответить
Хтось бачив переповнені укриття?
А от сенс подальшого крадійства будівництва - на поверхні.
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06.06.2025 18:19 Ответить
Алексе, я навіть не бачила укриття - в радіусі 2 км! В нас тільки укриття, що ще при совдепії збудовані - садочки, школи, лікарні, полуклініки.
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06.06.2025 18:45 Ответить
А, і це Київ. Про інші міста - я просто жахаюсь..
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06.06.2025 18:46 Ответить
А в шкільних укриттях вже несховаєшся, бо там оформлені класи і це зрозуміло.
В домах всі підвали завплені хламом сторічної давності і час кабміном і навіть ВР прийняти сувору заборону робити в них кладовки і негайно забов'язати всіх звільнити підвпльні приміщення в домівках під домокловим мечем шалених штрафів!
Також в домівках купа підвальних приміщень під барами або.остаточно занедбані для норкоманських притонів, отут треба негайно навести лад!
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06.06.2025 18:57 Ответить
Це комусь хочеться заробити на відкатах в тилу,не додаючи Фронту...?!!
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06.06.2025 18:36 Ответить
І так можна і про підземні школи казати...і про дороги...тільки тоді то вже дістанеться кацапам...
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06.06.2025 18:37 Ответить
Так, так, в Кончі Заспі!!
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06.06.2025 18:47 Ответить
У нас в майже прифронтовому Миколаєві під час тривог ні однієї душі в тих укриттях, людям вже настільки все пофіг. Там тільки одні бомжі із них собі житло облаштували і бидлота приходить сексом зайнятись. І половину з тих укриттів вже прибрали. Нахіба їх ще будувати, якщо воно нікому не потрібно? Тільки з партнерів грошей видурити і все
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06.06.2025 18:47 Ответить
Тільки не такі і не там, де йде наступ *****!!
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06.06.2025 18:49 Ответить
Користуватися ними масово будуть, тільки якщо вони будуть в самих будинках. Але це нереально.
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06.06.2025 18:50 Ответить
Де?
Не уявляю.
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06.06.2025 18:52 Ответить
 
 