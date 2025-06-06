В Украине построено более 61 тысячи укрытий, но этого недостаточно, - Клименко
В Украине на сегодня функционирует более 61 тысячи объектов гражданской защиты, однако этого количества недостаточно для полного обеспечения безопасности населения во время вражеских атак.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время III Международного саммита городов и регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам министра, имеющаяся сеть укрытий способна обеспечить защиту лишь для около половины населения страны. В то же время МВД активно работает над расширением инфраструктуры: уже приведено в готовность около 20% защитных сооружений, которые ранее не соответствовали требованиям.
Клименко также сообщил, что в Украине учтено более 40 тысяч простейших укрытий, а также создано более 600 первичных мобильных убежищ. Эти укрытия могут быть подземными, наземными или полузаглубленными и устанавливаются срочно в местах повышенной опасности.
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А от сенс подальшого
крадійствабудівництва - на поверхні.
В домах всі підвали завплені хламом сторічної давності і час кабміном і навіть ВР прийняти сувору заборону робити в них кладовки і негайно забов'язати всіх звільнити підвпльні приміщення в домівках під домокловим мечем шалених штрафів!
Також в домівках купа підвальних приміщень під барами або.остаточно занедбані для норкоманських притонів, отут треба негайно навести лад!
Не уявляю.