В Україні збудовано понад 61 тисячу укриттів, але цього недостатньо, - Клименко

В Україні на сьогодні функціонує понад 61 тисяча об’єктів цивільного захисту, однак цієї кількості недостатньо для повного забезпечення безпеки населення під час ворожих атак.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час ІІІ Міжнародного саміту міст та регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра, наявна мережа укриттів здатна забезпечити захист лише для близько половини населення країни. Водночас МВС активно працює над розширенням інфраструктури: вже приведено у готовність близько 20% захисних споруд, які раніше не відповідали вимогам.

Клименко також повідомив, що в Україні обліковано понад 40 тисяч найпростіших укриттів, а також створено понад 600 первинних мобільних сховищ. Ці укриття можуть бути підземними, наземними або напівзаглибленими і встановлюються терміново в місцях підвищеної небезпеки.

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