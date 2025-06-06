В Україні збудовано понад 61 тисячу укриттів, але цього недостатньо, - Клименко
В Україні на сьогодні функціонує понад 61 тисяча об’єктів цивільного захисту, однак цієї кількості недостатньо для повного забезпечення безпеки населення під час ворожих атак.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час ІІІ Міжнародного саміту міст та регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами міністра, наявна мережа укриттів здатна забезпечити захист лише для близько половини населення країни. Водночас МВС активно працює над розширенням інфраструктури: вже приведено у готовність близько 20% захисних споруд, які раніше не відповідали вимогам.
Клименко також повідомив, що в Україні обліковано понад 40 тисяч найпростіших укриттів, а також створено понад 600 первинних мобільних сховищ. Ці укриття можуть бути підземними, наземними або напівзаглибленими і встановлюються терміново в місцях підвищеної небезпеки.
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А от сенс подальшого
крадійствабудівництва - на поверхні.
В домах всі підвали завплені хламом сторічної давності і час кабміном і навіть ВР прийняти сувору заборону робити в них кладовки і негайно забов'язати всіх звільнити підвпльні приміщення в домівках під домокловим мечем шалених штрафів!
Також в домівках купа підвальних приміщень під барами або.остаточно занедбані для норкоманських притонів, отут треба негайно навести лад!
Не уявляю.
А то це виглядить так: москалі будуть бомбити, а ми відсидимося в підвалі, потім виліземо, знову бомби а ми в підвал і т.д.
Може хтось і розраховує в підвалі життя прожити, але точно не Клименко.
Що цей "броньований" бик меле? Є межа брехні чиновників у цій країні!?