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Новини Будівництво укриттів
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В Україні збудовано понад 61 тисячу укриттів, але цього недостатньо, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

В Україні на сьогодні функціонує понад 61 тисяча об’єктів цивільного захисту, однак цієї кількості недостатньо для повного забезпечення безпеки населення під час ворожих атак.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час ІІІ Міжнародного саміту міст та регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра, наявна мережа укриттів здатна забезпечити захист лише для близько половини населення країни. Водночас МВС активно працює над розширенням інфраструктури: вже приведено у готовність близько 20% захисних споруд, які раніше не відповідали вимогам.

Клименко також повідомив, що в Україні обліковано понад 40 тисяч найпростіших укриттів, а також створено понад 600 первинних мобільних сховищ. Ці укриття можуть бути підземними, наземними або напівзаглибленими і встановлюються терміново в місцях підвищеної небезпеки.

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Автор: 

МВС (3511) Клименко Ігор (493) укриття (306)


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Топ коментарі
+7
Хтось бачив переповнені укриття?
А от сенс подальшого крадійства будівництва - на поверхні.
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06.06.2025 18:19 Відповісти
+5
я навіть боюся уявити скільки з цієї шаленої цифри існує в реалі а не липовими актами здачі-прийому,і все одно мало йому.
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06.06.2025 18:17 Відповісти
+3
Це комусь хочеться заробити на відкатах в тилу,не додаючи Фронту...?!!
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06.06.2025 18:36 Відповісти
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я навіть боюся уявити скільки з цієї шаленої цифри існує в реалі а не липовими актами здачі-прийому,і все одно мало йому.
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06.06.2025 18:17 Відповісти
Хтось бачив переповнені укриття?
А от сенс подальшого крадійства будівництва - на поверхні.
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06.06.2025 18:19 Відповісти
Алексе, я навіть не бачила укриття - в радіусі 2 км! В нас тільки укриття, що ще при совдепії збудовані - садочки, школи, лікарні, полуклініки.
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06.06.2025 18:45 Відповісти
А, і це Київ. Про інші міста - я просто жахаюсь..
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06.06.2025 18:46 Відповісти
А в шкільних укриттях вже несховаєшся, бо там оформлені класи і це зрозуміло.
В домах всі підвали завплені хламом сторічної давності і час кабміном і навіть ВР прийняти сувору заборону робити в них кладовки і негайно забов'язати всіх звільнити підвпльні приміщення в домівках під домокловим мечем шалених штрафів!
Також в домівках купа підвальних приміщень під барами або.остаточно занедбані для норкоманських притонів, отут треба негайно навести лад!
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06.06.2025 18:57 Відповісти
Це комусь хочеться заробити на відкатах в тилу,не додаючи Фронту...?!!
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06.06.2025 18:36 Відповісти
І так можна і про підземні школи казати...і про дороги...тільки тоді то вже дістанеться кацапам...
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06.06.2025 18:37 Відповісти
Так, так, в Кончі Заспі!!
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06.06.2025 18:47 Відповісти
У нас в майже прифронтовому Миколаєві під час тривог ні однієї душі в тих укриттях, людям вже настільки все пофіг. Там тільки одні бомжі із них собі житло облаштували і бидлота приходить сексом зайнятись. І половину з тих укриттів вже прибрали. Нахіба їх ще будувати, якщо воно нікому не потрібно? Тільки з партнерів грошей видурити і все
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06.06.2025 18:47 Відповісти
Тільки не такі і не там, де йде наступ *****!!
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06.06.2025 18:49 Відповісти
Користуватися ними масово будуть, тільки якщо вони будуть в самих будинках. Але це нереально.
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06.06.2025 18:50 Відповісти
Де?
Не уявляю.
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06.06.2025 18:52 Відповісти
Це дуже добре, але краще б більше ракет робили.
А то це виглядить так: москалі будуть бомбити, а ми відсидимося в підвалі, потім виліземо, знову бомби а ми в підвал і т.д.
Може хтось і розраховує в підвалі життя прожити, але точно не Клименко.
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06.06.2025 19:50 Відповісти
Менти (МВС) "....працюють над розширенням системи інфраструктури..."? "... "над приведенням у готовність укриттів"??? Може, вони ще й працювали лопатами і кирками?
Що цей "броньований" бик меле? Є межа брехні чиновників у цій країні!?
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06.06.2025 20:37 Відповісти
 
 