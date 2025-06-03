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Удар РФ по Сумах: 4 людини загинули, ще 28 – поранені, з них 3 дітей
Рятувальники завершили роботи на місцях російських ударів у місті Суми 3 червня. Надзвичайники працювали одночасно на семи різних локаціях.
Про це повідомили у МВС, передає Цензор.НЕТ.
Унаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.
У пошкоджених оселях тимчасово відновлювали вибиті вікна та покрівлю в багатоповерхівці. Сапери ДСНС обстежили території та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.
Весь день психологи та медики ДСНС допомагали та підтримували громадян.
Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах.
У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.
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Андрій Лавриненко
показати весь коментар03.06.2025 19:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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