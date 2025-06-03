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Новини Удар по Сумах
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Удар РФ по Сумах: 4 людини загинули, ще 28 – поранені, з них 3 дітей

Російський удар по Сумах 3 червня: наслідки обстрілу

Рятувальники завершили роботи на місцях російських ударів у місті Суми 3 червня. Надзвичайники працювали одночасно на семи різних локаціях.

Про це повідомили у МВС, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.

У пошкоджених оселях тимчасово відновлювали вибиті вікна та покрівлю в багатоповерхівці. Сапери ДСНС обстежили території та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Весь день психологи та медики ДСНС допомагали та підтримували громадян.

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Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах.

У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.

Автор: 

МВС (3510) обстріл (29082) Сумська область (3848) Суми (905) ДСНС (5148) Сумський район (249)


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03.06.2025 19:29 Відповісти
 
 