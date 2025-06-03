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Удар РФ по Сумах: Кількість загиблих зросла до 4
Внаслідок удару РФ по Сумах 3 червня 2025 року кількість загиблих зросла до 4 осіб.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, маємо ще одну втрату серед постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога на Суми
У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька – важкопоранена", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах.
У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.06.2025 16:20 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
ПРОСТО Я #478954
показати весь коментар03.06.2025 16:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар03.06.2025 16:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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