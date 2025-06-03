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Новини Удар по Сумах
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Удар РФ по Сумах: Кількість загиблих зросла до 4

РФ вдарила по Сумах 3 червня. Кількість загиблих зросла

Внаслідок удару РФ по Сумах 3 червня 2025 року кількість загиблих зросла до 4 осіб.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо ще одну втрату серед постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога на Суми

У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька – важкопоранена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах. 

У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.

Читайте: Матернова про ракетний удар по Сумах: Росія знову вдається до звірств проти цивільних

Автор: 

обстріл (29082) Сумська область (3848) Суми (905) Сумський район (249)


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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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03.06.2025 16:20 Відповісти
Яке пекло ти про що?ці під@ри дуже гарно живуть навіть в тих містах де наші можуть їх накривати і ржуть вже з нас ,дивлячись відосики хрипатого лідора...відповіді 0.....
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03.06.2025 16:25 Відповісти
Співчуття рідним та близьким. Покойтись з миром невинні жертви.
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03.06.2025 16:20 Відповісти
 
 