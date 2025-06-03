Удар РФ по Сумах: Кількість загиблих зросла до 4

Внаслідок удару РФ по Сумах 3 червня 2025 року кількість загиблих зросла до 4 осіб.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо ще одну втрату серед постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога на Суми



У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька – важкопоранена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах.

У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.

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