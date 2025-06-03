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Удар РФ по Сумам. Число погибших возросло до 4
В результате удара РФ по Сумам 3 июня 2025 года количество погибших возросло до 4 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, имеем еще одну потерю среди пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Сумы
В больнице умер 43-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь тяжело ранена", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумам.
В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий03.06.2025 16:20 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
ПРОСТО Я #478954
показать весь комментарий03.06.2025 16:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий03.06.2025 16:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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