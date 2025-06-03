Удар РФ по Сумам. Число погибших возросло до 4

В результате удара РФ по Сумам 3 июня 2025 года количество погибших возросло до 4 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, имеем еще одну потерю среди пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Сумы



В больнице умер 43-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь тяжело ранена", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумам.

В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.

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