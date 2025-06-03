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Новости Удар по Сумам
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Удар РФ по Сумам. Число погибших возросло до 4

РФ нанесла удар по Сумам 3 июня. Число погибших возросло

В результате удара РФ по Сумам 3 июня 2025 года количество погибших возросло до 4 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, имеем еще одну потерю среди пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Сумы

В больнице умер 43-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь тяжело ранена", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумам.

В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.

Читайте: Матернова о ракетном ударе по Сумах: Россия снова прибегает к зверствам против гражданских

Автор: 

обстрел (27760) Сумская область (3296) Сумы (1166) Сумский район (247)


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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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03.06.2025 16:20 Ответить
Яке пекло ти про що?ці під@ри дуже гарно живуть навіть в тих містах де наші можуть їх накривати і ржуть вже з нас ,дивлячись відосики хрипатого лідора...відповіді 0.....
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03.06.2025 16:25 Ответить
Співчуття рідним та близьким. Покойтись з миром невинні жертви.
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03.06.2025 16:20 Ответить
 
 