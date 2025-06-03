Удар РФ по Сумам: 4 человека погибли, еще 28 – ранены, из них 3 детей

Спасатели завершили работы на местах российских ударов в городе Сумы 3 июня. Чрезвычайники работали одновременно на семи различных локациях.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 - ранены, из них трое детей.

В поврежденных домах временно восстанавливали выбитые окна и кровлю в многоэтажке. Саперы ГСЧС обследовали территории и изъяли остатки взрывоопасных предметов.

Весь день психологи и медики ГСЧС помогали и поддерживали граждан.

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Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах.

В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.