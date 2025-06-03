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Удар РФ по Сумам: 4 человека погибли, еще 28 – ранены, из них 3 детей
Спасатели завершили работы на местах российских ударов в городе Сумы 3 июня. Чрезвычайники работали одновременно на семи различных локациях.
Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.
В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 - ранены, из них трое детей.
В поврежденных домах временно восстанавливали выбитые окна и кровлю в многоэтажке. Саперы ГСЧС обследовали территории и изъяли остатки взрывоопасных предметов.
Весь день психологи и медики ГСЧС помогали и поддерживали граждан.
Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах.
В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.
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Андрій Лавриненко
показать весь комментарий03.06.2025 19:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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