За облаштування укриттів у Києві відповідають призначені президентом голови РДА, коштів Київрада виділяє достатньо, - Ємець (оновлено)

За будівництво та облаштування укриттів у Києві відповідають керівники районів, які підпорядковуються президенту, а не столичній владі. Грошей на облаштування укриттів з бюджету Києва виділяється достатньо.

Про це розповів в інтерв'ю депутат Київської міської ради Леонід Ємець, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті Києві за укриття відповідають районні державні адміністрації. Їхні керівники призначаються президентом за поданням Кабінету Міністрів України. Раніше кандидатури подавав міський голова і вони затверджувалися президентом. Але ще до початку війни Кабмін поміняв процедуру, і тепер Кабмін подає, а президент призначає голів РДА. Тому ні мер, ні Київська міська рада не можуть ані догану виписати голові райдержадміністрації, ані тим паче його звільнити", - пояснив Ємець.

Депутат запевняє, що грошей на облаштування укриттів з бюджету Києва виділяється достатньо.

"Районні адміністрації звертаються з тим, скільки грошей потрібно на облаштування укриттів, а місто виділяє ці кошти. Питання національної безпеки – це пріоритетні питання, тому на них кошти йдуть першочергово. А далі дуже важливо, щоб ті, в кого є кошти, забезпечили ефективне їх використання. Мається на увазі – не крали", - підкреслив Ємець.

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Депутат також пригадав випадки минулих років щодо нераціонального витрачання РДА коштів на облаштування укриттів у Києві.

"Ми згадуємо електропательні за 700 000 грн, закуплені нібито в укриття, та барабани майже на мільйон гривень. Але окрім цього багато всякої єресі було. Наприклад, коли ми перевіряли перелік тендерів, які були в Шевченківському районі на облаштування укриттів, уявіть наше здивування, коли адресу одного з укриттів - на мільйон з чимось гривень - ми побачили в Карпатах. В той час як мешканці Шевченківського району не можуть знайти, куди їм ховатися під час обстрілів, вони роблять укриття за 900-800 км від Києва", - розповів Ємець.

За його словами, також колишнє керівництво Шевченківського району придбало туалетні двері для укриттів по 600 доларів. У Солом’янському районі були закуплені мати для сховищ по 3200 грн за одиницю замість 800 грн. А ще один район в умовах тендеру на розкладні стільчики в укриття вказав "відсутність радіонуклідів в матеріалах", напевно щоб придбати продукцію конкретного виробника.

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Ємець висловив сподівання, що новопризначені керівники РДА зроблять висновки із помилок попередників та забезпечать мешканців Києва укриттями належної якості.