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Новини Розкрадання на укриттях Розтрата коштів на укриттях в Києві
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За облаштування укриттів у Києві відповідають призначені президентом голови РДА, коштів Київрада виділяє достатньо, - Ємець (оновлено)

укриття

За будівництво та облаштування укриттів у Києві відповідають керівники районів, які підпорядковуються президенту, а не столичній владі. Грошей на облаштування укриттів з бюджету Києва виділяється достатньо.

Про це розповів в інтерв'ю депутат Київської міської ради Леонід Ємець, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті Києві за укриття відповідають районні державні адміністрації. Їхні керівники призначаються президентом за поданням Кабінету Міністрів України. Раніше кандидатури подавав міський голова і вони затверджувалися президентом. Але ще до початку війни Кабмін поміняв процедуру, і тепер Кабмін подає, а президент призначає голів РДА. Тому ні мер, ні Київська міська рада не можуть ані догану виписати голові райдержадміністрації, ані тим паче його звільнити", - пояснив Ємець.

Депутат запевняє, що грошей на облаштування укриттів з бюджету Києва виділяється достатньо.

"Районні адміністрації звертаються з тим, скільки грошей потрібно на облаштування укриттів, а місто виділяє ці кошти. Питання національної безпеки – це пріоритетні питання, тому на них кошти йдуть першочергово. А далі дуже важливо, щоб ті, в кого є кошти, забезпечили ефективне їх використання. Мається на увазі – не крали", - підкреслив Ємець.

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Депутат також пригадав випадки минулих років щодо нераціонального витрачання РДА коштів на облаштування укриттів у Києві.

"Ми згадуємо електропательні за 700 000 грн, закуплені нібито в укриття, та барабани майже на мільйон гривень. Але окрім цього багато всякої єресі було. Наприклад, коли ми перевіряли перелік тендерів, які були в Шевченківському районі на облаштування укриттів, уявіть наше здивування, коли адресу одного з укриттів - на мільйон з чимось гривень - ми побачили в Карпатах. В той час як мешканці Шевченківського району не можуть знайти, куди їм ховатися під час обстрілів, вони роблять укриття за 900-800 км від Києва", - розповів Ємець.

За його словами, також колишнє керівництво Шевченківського району придбало туалетні двері для укриттів по 600 доларів. У Солом’янському районі були закуплені мати для сховищ по 3200 грн за одиницю замість 800 грн. А ще один район в умовах тендеру на розкладні стільчики в укриття вказав "відсутність радіонуклідів в матеріалах", напевно щоб придбати продукцію конкретного виробника.

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Ємець висловив сподівання, що новопризначені керівники РДА зроблять висновки із помилок попередників та забезпечать мешканців Києва укриттями належної якості.

Автор: 

Київ (19788) Київрада (804) РДА (200) Ємець Леонід (89) укриття (314)


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Топ коментарі
+12
зелені покидьки
щоб вам пельки позакладало
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24.06.2025 20:08 Відповісти
+9
Зеленим гнидам все пох. Головне коли гинуть що військові що цивільні вони кишені набивають. Зашквар за зашкваром.
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24.06.2025 20:11 Відповісти
+9
То неможливо! То найчесніші люди, бо призначені самим Зєлєнскім. Їх добирав сам Брат Самого Єрмака, який є снайпером у ССО СБУ, а заодно мінометником і дроноводом, на якого за чесність полюють кацааи і здійснюють замахи. 🤔
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24.06.2025 20:12 Відповісти
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За "800 км від Києва" - це де, в Тольятті?
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24.06.2025 20:08 Відповісти
Порошенко ва всьом вінават.
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24.06.2025 20:41 Відповісти
Київ-Ужгород 812 км.
вчи географію рідної країни неук
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24.06.2025 20:41 Відповісти
Скк... Звідки ви лізете? І чим тупіше тим більше апломбу.
Відстань між Ужгородом та Києвом 600 км по прямій, - 800 це якщо їхати по трасах. А якщо заїхати в Одесу то і півтори тисячі набіжить. Географ мамкин...
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24.06.2025 20:57 Відповісти
ах ну так ******** хрінь а тепер ще більшу хрінь як відмазку пишеш,
до чого ти приплело сюди "по прямій"?
чи ти статтю прочитати не осилило ? а відразу побігло у коменти срати як завжди.
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24.06.2025 21:05 Відповісти
Дякую. Ти просто феноменальний ідіот. Прям з обложки книжки про ідіотів. Для тебе видно новина що відстань міряється по прямій? І в Україні нема точки яка була б далі ніж 700 км від Києва?
Йди краще почитай книжку якусь, з картінками...
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24.06.2025 21:19 Відповісти
чоловіче не пиши більше, не показуй себе цілковитим профаном.
ніхто відстані між містами не міряє по прямій.
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24.06.2025 21:25 Відповісти
В статті сказано що укриття будується в "800-900 км від Києва" - цитата. Якщо поставити ніжку циркуля в Києві та провести окружність 800 км то це буде винятково за кордоном. Про що я і написав.
І дякую, повеселив ти мене. Я правда настільки тупорилих особин мало зустрічав...
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24.06.2025 21:33 Відповісти
тупоголове там не написано 800 "по прямій" від києва.
ніхто не рахує так відстані, ніхто крім ракетників та артилеристів, але ти довбень до них не відносишся.
і так убоге тебе у даній новині збентежела тільки відстань ? ах ну так тож не кляті "ухилянти" гроші ******** а свої рідненькі воші зелененькі.
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24.06.2025 21:44 Відповісти
Карпати. Статтю , так розумію, не читали.
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24.06.2025 20:41 Відповісти
Київрада будує укриття в Карпатах? Добре,що ви це прочитали.
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24.06.2025 20:44 Відповісти
Див. вище...
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24.06.2025 21:00 Відповісти
зелені покидьки
щоб вам пельки позакладало
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24.06.2025 20:08 Відповісти
Це козні свинарчуків
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24.06.2025 20:42 Відповісти
Мати від українців чиновники могли отримати безкоштовно цілу купу - ще й додому принести....
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24.06.2025 20:09 Відповісти
І зауважте - триповерхові мати!
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24.06.2025 20:13 Відповісти
Зеленим гнидам все пох. Головне коли гинуть що військові що цивільні вони кишені набивають. Зашквар за зашкваром.
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24.06.2025 20:11 Відповісти
Так саме за це і проголосував ''мудрий'' Український народ на виборах.
''хуже нє будєт'' - сказав Зеленський.
''хоть па-ржом'' - відповів ''мудрий'' Український народ.
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24.06.2025 20:19 Відповісти
То неможливо! То найчесніші люди, бо призначені самим Зєлєнскім. Їх добирав сам Брат Самого Єрмака, який є снайпером у ССО СБУ, а заодно мінометником і дроноводом, на якого за чесність полюють кацааи і здійснюють замахи. 🤔
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24.06.2025 20:12 Відповісти
Зато нелох сказав що він найвелічніший і найефективніщий мародер України який був
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24.06.2025 20:13 Відповісти
Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни
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24.06.2025 20:13 Відповісти
😢😢😢
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24.06.2025 20:19 Відповісти
Як же хочеться його в'ї@ати туалетними дверями за 600$.
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24.06.2025 21:06 Відповісти
После барабанов удивляться нечему...
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24.06.2025 20:16 Відповісти
Зеленскій, нагнавши спробу створити розумний вираз обличчя, бідкається, що він би, як дав перемогу, але х грошей не вистачає.
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24.06.2025 20:16 Відповісти
от не заважайте працювати президентській команді.
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24.06.2025 20:18 Відповісти
Суки!!!!!!! Я уявляю ці укриття в Карпатах.
А в містах банка червоної фарби і двірник який на підвальному приміщені з теплотрубами і щитком старанно написала «укриття» і пишли ви всі нах!
А в тих «укриттях» тільки пару щурів сховаються і то тісно буде.
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24.06.2025 20:18 Відповісти
Крєпітєсь, посполиті, і не забувайте скидати стерненкам-притулам по 20 грн. - бо Range Rover сам себе не заправить 😎
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24.06.2025 20:22 Відповісти
Дякую за конструктивне нагадування.
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24.06.2025 20:43 Відповісти
а скільки дронів купило ти і скільки грошей на це зібрало?
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24.06.2025 21:59 Відповісти
вони крали крали та крали,бо не красти не могли-бо вони є крадії...
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24.06.2025 20:23 Відповісти
Мабуть це ІПСО. Та ще й мабуть в Тєлєгє новина. Не може такого бути
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24.06.2025 20:30 Відповісти
Чия мати за потрійною ціною? Дальнобійники збанкрутують.
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24.06.2025 20:37 Відповісти
І в цей час звідусіль звертання хлопців з передової про допомогу.
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24.06.2025 20:50 Відповісти
Ги, а коли вони не крали?
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24.06.2025 20:53 Відповісти
Туалетні двері за $600, вони мабуть виконують роль унітаза, бачка та туалетного папіру відразу за такі дєньжища?
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24.06.2025 20:56 Відповісти
Миші плакали, кололися, але продовжували жерти кактус

Кілька років війни - з бюджету, як і раніше, виділяють гроші в порожнечу і примарну надію, що на місцях не все розікрадуть.

Ептель, там виставте єдині вимоги до того, що повинно бути в притулках, які матеріали використовуються і все. І просто укладаєте договори. Причому, вже на стадії тендерів перевіряти автоматом за цінами, це так важко в 21 столітті? Один чатгпт, в онлайн режимі все перевірить і однозначно скаже, де вороство, а де ні. У нас же чекають пару років, коли розікрадуть, і тільки потім починають розумні дії
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24.06.2025 22:09 Відповісти
 
 