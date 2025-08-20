УКР
Новини
Переплатили за ремонт шкільних укриттів близько 1,8 млн гривень – підозрюється експосадовець Шевченківської РДА Києва

Переплатили за ремонт шкільних укриттів понад 1,8 млн гривень - повідомлено про підозру колишньому посадовцю Шевченківської РДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура

Ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА.

Його дії кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що Управління освіти Шевченківської РДА та приватне підприємство упродовж 2022-2023 укладено низку договорів про ремонт укриттів в школах та садочках Шевченківського району міста Києва.

Не провів перевірку виконаних будівельних робіт

Так, керівник інженерної групи не провів перевірку відповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт в шкільному укритті, внаслідок чого за виконані роботи переплатили майже 1,5 млн гривень, а ціну ремонту за іншим договором завищили на понад 325 тис. гривень.

Тобто загалом управління освіти переплатило за роботи понад 1,8 млн гривень бюджетних грошей.

Київ (20033) укриття (322)
Коментувати
Барабани в укриття не забули закупити? - кожному!
20.08.2025 13:33 Відповісти
Тільки трішки прибарахлився з посади, як і інші, аж ось тобі, віддавай крадені гроші!!
А сирійці, ті просто вішають, таке лайно, щоб не кортіло отим, прокурорським+суддівським, грошей собі «напиляти»!!
20.08.2025 15:22 Відповісти
 
 