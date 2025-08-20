Переплатили за ремонт шкільних укриттів близько 1,8 млн гривень – підозрюється експосадовець Шевченківської РДА Києва
Переплатили за ремонт шкільних укриттів понад 1,8 млн гривень - повідомлено про підозру колишньому посадовцю Шевченківської РДА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура
Ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА.
Його дії кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України.
Встановлено, що Управління освіти Шевченківської РДА та приватне підприємство упродовж 2022-2023 укладено низку договорів про ремонт укриттів в школах та садочках Шевченківського району міста Києва.
Не провів перевірку виконаних будівельних робіт
Так, керівник інженерної групи не провів перевірку відповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт в шкільному укритті, внаслідок чого за виконані роботи переплатили майже 1,5 млн гривень, а ціну ремонту за іншим договором завищили на понад 325 тис. гривень.
Тобто загалом управління освіти переплатило за роботи понад 1,8 млн гривень бюджетних грошей.
