Переплатили за ремонт шкільних укриттів близько 1,8 млн гривень – підозрюється експосадовець Шевченківської РДА Києва

Переплатили за ремонт шкільних укриттів понад 1,8 млн гривень - повідомлено про підозру колишньому посадовцю Шевченківської РДА.

Ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА.

Його дії кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що Управління освіти Шевченківської РДА та приватне підприємство упродовж 2022-2023 укладено низку договорів про ремонт укриттів в школах та садочках Шевченківського району міста Києва.

Не провів перевірку виконаних будівельних робіт

Так, керівник інженерної групи не провів перевірку відповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт в шкільному укритті, внаслідок чого за виконані роботи переплатили майже 1,5 млн гривень, а ціну ремонту за іншим договором завищили на понад 325 тис. гривень.

Тобто загалом управління освіти переплатило за роботи понад 1,8 млн гривень бюджетних грошей.

