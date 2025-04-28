Понад 200 тисяч грн збитків бюджету Києва за ремонт укриття - оголошено підозру інженеру з технагляду. ФОТО

Повідомлено про підозру підприємцю, який здійснював технагляд за ремонтом підвалу-укриття у будинку в Подільському районі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості підприємцю, який здійснював технічний нагляд за якістю ремонту підвалу житлового будинку, що використовується мешканцями як укриття (ч. 1 ст. 367 КК України).

У листопаді 2023 року між управлінням житлово-комунального господарства Подільської РДА та підрядною організацією укладено договір на виконання робіт ремонту підвального приміщення у житловому будинку по вулиці Виговського.

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Зловмисник не помітив недоліків під час ремонту

Встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають визначеним проєктно-кошторисною документацією. Так, під час ремонту зробили лише один шар штукатурки та пофарбували стіни лише раз, хоча кошторисом передбачено інше. Підозрюваний, який мав здійснювати технічний нагляд за виконаними роботами, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, усіх цих недоліків не помітив, відтак усі роботи були оплачені у повному обсязі.

Який розмір збитків бюджету?

Відповідно до висновку економічної експертизи, розмір збитків, завданих столичному бюджету, становить понад 230 тисяч гривень.

Варто зазначити, що раніше за вказаним фактом до суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

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