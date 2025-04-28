Более 200 тысяч грн ущерба бюджету Киева за ремонт укрытия - объявлено подозрение инженеру по технадзору. ФОТО

Сообщено о подозрении предпринимателю, который осуществлял технадзор за ремонтом подвала-укрытия в доме в Подольском районе Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в служебной халатности предпринимателю, который осуществлял технический надзор за качеством ремонта подвала жилого дома, используемого жителями как укрытие (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

В ноябре 2023 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства Подольской РГА и подрядной организацией заключен договор на выполнение работ ремонта подвального помещения в жилом доме по улице Выговского.

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Злоумышленник не заметил недостатков во время ремонта

Установлено, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют определенным проектно-сметной документацией. Так, во время ремонта сделали только один слой штукатурки и покрасили стены только раз, хотя сметой предусмотрено другое. Подозреваемый, который должен был осуществлять технический надзор за выполненными работами, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, всех этих недостатков не заметил, поэтому все работы были оплачены в полном объеме.

Какой размер убытков бюджета?

Согласно заключению экономической экспертизы, размер ущерба, нанесенного столичному бюджету, составляет более 230 тысяч гривен.

Стоит отметить, что ранее по указанному факту в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

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