Переплатили за ремонт школьных укрытий около 1,8 млн гривен - подозревается экс-чиновник Шевченковской РГА Киева

Переплатили за ремонт школьных укрытий более 1,8 млн гривен - сообщено о подозрении бывшему чиновнику Шевченковской РГА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура
Ювенальными прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской РГА.
Его действия квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины.
Установлено, что Управление образования Шевченковской РГА и частное предприятие в течение 2022-2023 заключен ряд договоров о ремонте укрытий в школах и садиках Шевченковского района города Киева.
Не провел проверку выполненных строительных работ
Так, руководитель инженерной группы не провел проверку соответствия объемов и стоимости выполненных строительных работ в школьном укрытии, в результате чего за выполненные работы переплатили почти 1,5 млн гривен, а цену ремонта по другому договору завысили более чем на 325 тыс. гривен.
То есть в целом управление образования переплатило за работы более 1,8 млн гривен бюджетных денег.
