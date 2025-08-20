РУС
Переплатили за ремонт школьных укрытий около 1,8 млн гривен - подозревается экс-чиновник Шевченковской РГА Киева

Переплатили за ремонт школьных укрытий более 1,8 млн гривен - сообщено о подозрении бывшему чиновнику Шевченковской РГА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура

Ювенальными прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской РГА.

Его действия квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины.

Установлено, что Управление образования Шевченковской РГА и частное предприятие в течение 2022-2023 заключен ряд договоров о ремонте укрытий в школах и садиках Шевченковского района города Киева.

Не провел проверку выполненных строительных работ

Так, руководитель инженерной группы не провел проверку соответствия объемов и стоимости выполненных строительных работ в школьном укрытии, в результате чего за выполненные работы переплатили почти 1,5 млн гривен, а цену ремонта по другому договору завысили более чем на 325 тыс. гривен.

То есть в целом управление образования переплатило за работы более 1,8 млн гривен бюджетных денег.

