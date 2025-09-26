УКР
Закупівлі для укриттів у закладах освіти з переплатою у мільйони гривень: колишній посадовиці на Волині повідомили про підозру. ФОТО

Колишній керівниці Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Так, у листопаді–грудні 2022 року управління освіти закупило для облаштування укриттів у закладах освіти області 143 комплекти телевізійного та аудіовізуального обладнання. На це з бюджету за договорами з двома постачальниками було витрачено понад 25,4 млн грн.

Розтрата на закупівлях для укриттів на Волині

Водночас, як встановила експертиза, вартість цього обладнання була значно завищена. Різниця між реальною ринковою ціною та сплаченою управлінням становить понад 7,5 млн грн.

Читайте також: Переплатили за ремонт шкільних укриттів близько 1,8 млн гривень – підозрюється експосадовець Шевченківської РДА Києва

Як зазначається, нині досудове розслідування триває.

Розтрата на закупівлях для укриттів на Волині

За інкримінованою статтею максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

вчителиці зовсім бєрєга патєрялі. їм вже 4000доларів на місяць мало.
показати весь коментар
26.09.2025 16:56 Відповісти
....пенсію отримує чи пішла "на вольні хліба в бізнес" із хорошим стартовим капіталом?
показати весь коментар
26.09.2025 17:00 Відповісти
 
 