Закупівлі для укриттів у закладах освіти з переплатою у мільйони гривень: колишній посадовиці на Волині повідомили про підозру. ФОТО
Колишній керівниці Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Так, у листопаді–грудні 2022 року управління освіти закупило для облаштування укриттів у закладах освіти області 143 комплекти телевізійного та аудіовізуального обладнання. На це з бюджету за договорами з двома постачальниками було витрачено понад 25,4 млн грн.
Водночас, як встановила експертиза, вартість цього обладнання була значно завищена. Різниця між реальною ринковою ціною та сплаченою управлінням становить понад 7,5 млн грн.
Як зазначається, нині досудове розслідування триває.
За інкримінованою статтею максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
