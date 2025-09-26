Закупки для укрытий в учебных заведениях с переплатой в миллионы гривен: бывшему чиновнику на Волыни сообщили о подозрении. ФОТО

Бывшей руководительнице Управления образования и науки Волынской областной государственной администрации сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, в ноябре-декабре 2022 года управление образования закупило для обустройства укрытий в учебных заведениях области 143 комплекта телевизионного и аудиовизуального оборудования. На это из бюджета по договорам с двумя поставщиками было потрачено более 25,4 млн грн.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

В то же время, как установила экспертиза, стоимость этого оборудования была значительно завышена. Разница между реальной рыночной ценой и уплаченной управлением составляет более 7,5 млн грн.

Читайте также: Переплатили за ремонт школьных укрытий около 1,8 млн гривен - подозревается экс-чиновник Шевченковской РГА Киева

Как отмечается, в настоящее время досудебное расследование продолжается.

По инкриминируемой статье максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.