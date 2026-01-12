Завладели более 5,5 млн грн во время строительства укрытий: в Херсонской области разоблачили подрядчика и инженера технадзора. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Херсонской области во время войны из бюджетов разворовали миллионы гривен, предназначенные для ремонта укрытий. О подозрениях сообщено директору частной строительной компании и инженеру технического надзора.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Завысили объемы и стоимость работ
Так, в конце 2023 года подрядчик заключил договоры с одной из громад Херсонского района на капитальный ремонт укрытия в опорном лицее. В документах он сознательно завысил объемы и стоимость работ и материалов.
В результате из бюджета перечислили более 4 миллионов гривен, из которых более полумиллиона были получены незаконно.
Акты согласованы без проверок
Инженер технадзора, который должен был гарантировать реальный контроль за работами, фактически самоустранился. Он без проверок согласовал акты с недостоверными сведениями, что привело к дополнительным убыткам бюджета почти на 490 тысяч гривен.
Повторение схемы
В 2024 году директор этой же компании повторил схему во время реконструкции укрытия в одном из медицинских учреждений Херсона – объекта, который одновременно должен служить убежищем во время обстрелов и местом оказания медицинской помощи. Завышенные им объемы работ в отчетной документации позволили безосновательно получить из бюджета более 5 миллионов гривен.
Отмечается, что общая сумма убытков в двух указанных производствах превышает 5,5 миллиона гривен.
Что инкриминируют?
Директору подрядной компании инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), инженеру технадзора – служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
