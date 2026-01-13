Будут судить 8 человек за хищение средств во время восстановления жилья и ремонта укрытий в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Будут судить 8 участников преступной организации за хищение средств во время восстановления жилья и ремонта укрытий в Кривом Роге. Среди обвиняемых - владельцы и руководители частных структур, а также депутат городского совета.

Последний лоббировал интересы подконтрольных фирм для заключения договоров на проведение строительных и ремонтных работ, информирует Цензор.НЕТ.

Детали расследования

В целом в течение 2023-2024 годов дельцы заключили между собой 189 сделок на сумму более 57 миллионов гривен. Сейчас полицейские доказали причастность членов группировки к трем эпизодам противоправной деятельности, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб в размере 2,5 миллиона гривен.

За содеянное дельцам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Справка

В феврале прошлого года оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области и следователи следственного управления областной полиции раскрыли махинацию по незаконному присвоению бюджетных средств при выполнении восстановительных работ.

Организовал "схему" владелец группы частных компаний, который впоследствии стал депутатом городского совета. Для реализации преступного плана он заручился поддержкой своей жены — совладелицы подконтрольных предприятий.

Компании супругов предоставляют услуги по управлению многоквартирными домами в Кривом Роге и получают финансирование из городского бюджета в рамках программ развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства. После избрания в орган местного самоуправления депутат использовал свой статус для продвижения интересов собственного бизнеса при проведении тендерных процедур.

В течение 2023-2024 годов с привлеченными "дружественными" предприятиями было заключено 189 договоров: 131 — на восстановление жилого фонда, поврежденного российскими обстрелами, и 58 договоров на ремонт укрытий.

Лидер преступной организации четко распределил функционал между ее участниками: от оформления тендерных процедур и подготовки документации до бухгалтерского сопровождения, заключения договоров субподряда, финансовой отчетности и дальнейшего распределения полученных средств.

В ходе следствия установлено, что при выполнении восстановительных работ злоумышленники вносили в официальные документы недостоверные сведения о стоимости материалов и фактических объемах работ.

В настоящее время принятыми мерами полицейские обеспечили возмещение причиненного ущерба государственному бюджету.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено

По согласованию с Днепропетровской областной прокуратурой обвинительный акт в отношении 8 участников преступной организации во главе с местным депутатом направлен в суд.

Действия обвиняемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней;

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе организованной группы;

служебный подлог, совершенный в составе организованной группы.























