"Енергетики зробили майже неможливе: У Кривому Розі заживили знеструмлених абонентів, котельні запущено."

Енергетики станом на ранок 14 січня повернули світло знеструмлених абонентам у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація у місті?

За його словами, енергетики зробили майже неможливе.

"Усі аварійно відключені абоненти заживлені. Котельні розпалили, вже набирають температуру.

Комунальний електротранспорт працює у штатному режимі, включаючи швидкісний трамвай. Водопостачання працює", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Напередодні вночі повідомлялося, що російські дрони завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу.

Згодом стало відомо, що 45 тис. абонентів аварійно знеструмлені після атаки РФ на Кривий Ріг, є проблеми з теплом.

