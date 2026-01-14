Енергетики зробили майже неможливе: У Кривому Розі заживили знеструмлених абонентів, котельні запущено
Енергетики станом на ранок 14 січня повернули світло знеструмлених абонентам у Кривому Розі на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Яка ситуація у місті?
За його словами, енергетики зробили майже неможливе.
"Усі аварійно відключені абоненти заживлені. Котельні розпалили, вже набирають температуру.
Комунальний електротранспорт працює у штатному режимі, включаючи швидкісний трамвай. Водопостачання працює", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Напередодні вночі повідомлялося, що російські дрони завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу.
- Згодом стало відомо, що 45 тис. абонентів аварійно знеструмлені після атаки РФ на Кривий Ріг, є проблеми з теплом.
Порівняв Київ з КР. І розміри міст й кількість населення.
https://ru.espreso.tv/article/2019/01/31/10_faktov_yz_zhyzny_aleksandra_vylkula 10 фактов из жизни Александра Вилкула
Краще маквабада або крупськограда.
Забирай його собі
вангуйте далі.
кацапня стрілятиме,
буба вимагатиме і нічого не робитиме.
Було три роки підготуватись до будь-яких колізій і навантажень. Три бл#дь роки було у "ефективних" менеджерів ! Скільки разів пересувалися ліжка в шапітолії? ...
А мудрий народ досі вихаркує "ефекти" за рахунок героїзму енергетиків...
Прості чоловіки: професійні, віддані справі - бійці на внутрішньому фронті. Герої! Їм би ще керівників, а не злодіїв, які змінюються, як по вахтовому методу.
А "мудрому народу" нарешті встати з дивана, зруртуватися і зайнятися самопорятунком: війна, руйнування інфрастуктури виживання, зима продовжується морози міцніють треба виходити на роботу - боротися за виживання будинку, під'їзду, квартири, рятувати спільне.
Але це не може продовжуватися вічно. Наші (і наших союзників) ресурси вичерпні. Кацапи на те і сподіваються, тому будуть гатити по енергетиці ще і ще. І вони це можуть. Нажаль. (((