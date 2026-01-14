УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13523 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці Атака безпілотників на Кривий Ріг
1 758 41

Енергетики зробили майже неможливе: У Кривому Розі заживили знеструмлених абонентів, котельні запущено

Опалення у Кривому Розі

Енергетики станом на ранок 14 січня повернули світло знеструмлених абонентам у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація у місті?

За його словами, енергетики зробили майже неможливе.

"Усі аварійно відключені абоненти заживлені. Котельні розпалили, вже набирають температуру.
Комунальний електротранспорт працює у штатному режимі, включаючи швидкісний трамвай. Водопостачання працює", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Напередодні вночі повідомлялося, що російські дрони завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу.
  • Згодом стало відомо, що 45 тис. абонентів аварійно знеструмлені після атаки РФ на Кривий Ріг, є проблеми з теплом.

Автор: 

Кривий Ріг (1473) обстріл (33585) енергетика (3718) відключення світла (1667)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А як звати того президента, який мав захистити Київ та Україну від нападу рашистів, але натомість розмародерив її та повідпускав своїх дружків за кордон?
показати весь коментар
14.01.2026 07:59 Відповісти
+7
Природа подарувала найвеличнішим "ефективним" менеджерам три супер теплих зими після вторгнення. Чим майже унеможливила створення гуманітарної катастрофи через обстріли інфраструктури.

Було три роки підготуватись до будь-яких колізій і навантажень. Три бл#дь роки було у "ефективних" менеджерів ! Скільки разів пересувалися ліжка в шапітолії? ...

А мудрий народ досі вихаркує "ефекти" за рахунок героїзму енергетиків...
показати весь коментар
14.01.2026 08:21 Відповісти
+6
Зєлупа створив військову адміністрацію в Києві на чолі з Тимуром Ткаченком. Ткаченко не зміг захистити Київ від ракет - значить до нього всі запитання.
показати весь коментар
14.01.2026 08:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що не так з Кличко?
показати весь коментар
14.01.2026 07:49 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 07:59 Відповісти
Я живу на дврз - у мене вже є і тепло, при чому так як зараз шкварчять батареї такого ще не було і є вода холодна і гаряча, є газ. Зі світлом зараз всюди проблеми. То за шо мені його звинувачувати?
показати весь коментар
14.01.2026 08:00 Відповісти
Порахерь, скільки всього прилетіло по Києву і замовкни. Вілкула тобі захотілося!
показати весь коментар
14.01.2026 07:49 Відповісти
З бюджету Києва твої зелені вивели недавно 8 лярдів.

Порівняв Київ з КР. І розміри міст й кількість населення.
показати весь коментар
14.01.2026 07:54 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 08:01 Відповісти
ігорьок, ти з тих довбо...бів, які звинувачують камінь, що прилетів у башку, а не того, хто його кинув
показати весь коментар
14.01.2026 08:09 Відповісти
Ага. Вілкул чьоткий пацик! )))
https://ru.espreso.tv/article/2019/01/31/10_faktov_yz_zhyzny_aleksandra_vylkula 10 фактов из жизни Александра Вилкула

показати весь коментар
14.01.2026 09:09 Відповісти
відправити їх в київ
показати весь коментар
14.01.2026 07:40 Відповісти
в КР одна ракета прилетіла а в Києві 10
показати весь коментар
14.01.2026 07:44 Відповісти
Не неси хєрню. Чи тобі зелені вже зранку 33 гривні на картку зкинули?? Не порівнюй розміри міст й особливості інфраструктури.
показати весь коментар
14.01.2026 07:56 Відповісти
то на вас мороз так повпливав ?
показати весь коментар
14.01.2026 07:46 Відповісти
Ihor Ly

Реєстрація: 04.10.2025

Краще маквабада або крупськограда.
Забирай його собі
показати весь коментар
14.01.2026 07:48 Відповісти
Може відразу Пу…на зробимо нашим президентом щоб два рази не вставати?
показати весь коментар
14.01.2026 08:04 Відповісти
🤣🤣ми вдячні і вже готові навіть платити по 12,5 кват
показати весь коментар
14.01.2026 07:40 Відповісти
не каркай
показати весь коментар
14.01.2026 07:42 Відповісти
Вангую 🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.01.2026 07:44 Відповісти
ну і кому ваше вангування потрібно?
вангуйте далі.
показати весь коментар
14.01.2026 07:47 Відповісти
так буде дуже довго,
кацапня стрілятиме,
буба вимагатиме і нічого не робитиме.
показати весь коментар
14.01.2026 07:42 Відповісти
Повернись, допомагай.
показати весь коментар
14.01.2026 07:50 Відповісти
дебіл з зеленої когорти - "а ти з якого окопа пишешь?"
показати весь коментар
14.01.2026 07:55 Відповісти
Іди бухай уже, таксист чорножопий.
показати весь коментар
14.01.2026 20:23 Відповісти
а ти з якого каштана кловунярієш?
показати весь коментар
14.01.2026 07:57 Відповісти
Корабель руський знаєш де? Напшут!
показати весь коментар
14.01.2026 20:21 Відповісти
Пост повного профана, не знайомого з енергетикою.
показати весь коментар
14.01.2026 07:51 Відповісти
павлeк корчяген...
показати весь коментар
14.01.2026 08:12 Відповісти
з такими зека-павлеками корчагенцями Україна і воює./..
показати весь коментар
14.01.2026 08:15 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 08:21 Відповісти
Енергетики зробили майже неможливе: У Кривому Розі заживили знеструмлених абонентів, котельні запущено.

Прості чоловіки: професійні, віддані справі - бійці на внутрішньому фронті. Герої! Їм би ще керівників, а не злодіїв, які змінюються, як по вахтовому методу.

А "мудрому народу" нарешті встати з дивана, зруртуватися і зайнятися самопорятунком: війна, руйнування інфрастуктури виживання, зима продовжується морози міцніють треба виходити на роботу - боротися за виживання будинку, під'їзду, квартири, рятувати спільне.
показати весь коментар
14.01.2026 08:45 Відповісти
"Енергетики зробили майже неможливе: У Кривому Розі заживили знеструмлених абонентів, котельні запущено."

Але це не може продовжуватися вічно. Наші (і наших союзників) ресурси вичерпні. Кацапи на те і сподіваються, тому будуть гатити по енергетиці ще і ще. І вони це можуть. Нажаль. (((
показати весь коментар
14.01.2026 09:21 Відповісти
 
 