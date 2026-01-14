РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11655 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Атака беспилотников на Кривой Рог
637 34

Энергетики сделали почти невозможное: в Кривом Роге восстановили электроснабжение абонентов, котельные запущены

Отопление в Кривом Роге

Энергетики по состоянию на утро 14 января вернули свет обесточенным абонентам в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация в городе?

По его словам, энергетики сделали почти невозможное.

"Все аварийно отключенные абоненты запитаны. Котельные разожгли, уже набирают температуру.
Коммунальный электротранспорт работает в штатном режиме, включая скоростной трамвай. Водоснабжение работает", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Днепропетровскую область ракетами и дронами: есть пострадавшие и повреждения. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Накануне ночью сообщалось, что российские дроны нанесли удар по инфраструктуре Кривого Рога.
  • Впоследствии стало известно, что 45 тыс. абонентов аварийно обесточены после атаки РФ на Кривой Рог, есть проблемы с теплом.

Читайте: Россияне атаковали двумя "Искандерами" Кривой Рог: погибла женщина, 23 пострадавших, в том числе 6 детей (обновлено)

Автор: 

Кривой Рог (1481) обстрел (31325) энергетика (3040) отключение света (633)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ihor Ly

Реєстрація: 04.10.2025

Краще маквабада або крупськограда.
Забирай його собі
показать весь комментарий
14.01.2026 07:48 Ответить
+3
А як звати того президента, який мав захистити Київ та Україну від нападу рашистів, але натомість розмародерив її та повідпускав своїх дружків за кордон?
показать весь комментарий
14.01.2026 07:59 Ответить
+2
в КР одна ракета прилетіла а в Києві 10
показать весь комментарий
14.01.2026 07:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть Вілкул кращий мер ніж Кличко!
показать весь комментарий
14.01.2026 07:40 Ответить
А що не так з Кличко?
показать весь комментарий
14.01.2026 07:49 Ответить
Кличко не може відновити електрику та тепло в Києві!
показать весь комментарий
14.01.2026 07:50 Ответить
А як звати того президента, який мав захистити Київ та Україну від нападу рашистів, але натомість розмародерив її та повідпускав своїх дружків за кордон?
показать весь комментарий
14.01.2026 07:59 Ответить
Я живу на дврз - у мене вже є і тепло, при чому так як зараз шкварчять батареї такого ще не було і є вода холодна і гаряча, є газ. Зі світлом зараз всюди проблеми. То за шо мені його звинувачувати?
показать весь комментарий
14.01.2026 08:00 Ответить
Порахерь, скільки всього прилетіло по Києву і замовкни. Вілкула тобі захотілося!
показать весь комментарий
14.01.2026 07:49 Ответить
Бюджет Києва порівняй з бюджетом іншого міста!
показать весь комментарий
14.01.2026 07:52 Ответить
З бюджету Києва твої зелені вивели недавно 8 лярдів.

Порівняв Київ з КР. І розміри міст й кількість населення.
показать весь комментарий
14.01.2026 07:54 Ответить
Зєлупа створив військову адміністрацію в Києві на чолі з Тимуром Ткаченком. Ткаченко не зміг захистити Київ від ракет - значить до нього всі запитання.
показать весь комментарий
14.01.2026 08:01 Ответить
ігорьок, ти з тих довбо...бів, які звинувачують камінь, що прилетів у башку, а не того, хто його кинув
показать весь комментарий
14.01.2026 08:09 Ответить
відправити їх в київ
показать весь комментарий
14.01.2026 07:40 Ответить
Вілкула потрібно зробити мером Києва, а потім і Президентом!
показать весь комментарий
14.01.2026 07:41 Ответить
в КР одна ракета прилетіла а в Києві 10
показать весь комментарий
14.01.2026 07:44 Ответить
У Києва грошей та можливостей в 1000 разів більше, просто немає кому керувати, всі тупі корупціонери, знають тільки схеми пограбування бюджету Києва, а схеми електричного господарства Києва в очі не бачили!
показать весь комментарий
14.01.2026 07:47 Ответить
Не неси хєрню. Чи тобі зелені вже зранку 33 гривні на картку зкинули?? Не порівнюй розміри міст й особливості інфраструктури.
показать весь комментарий
14.01.2026 07:56 Ответить
то на вас мороз так повпливав ?
показать весь комментарий
14.01.2026 07:46 Ответить
Потрібно хвалити за перемогу навіть політичних ворогів. Об'єктивно Вілкул в рази кращий мер ніж Кличко!
показать весь комментарий
14.01.2026 07:49 Ответить
Ihor Ly

Реєстрація: 04.10.2025

Краще маквабада або крупськограда.
Забирай його собі
показать весь комментарий
14.01.2026 07:48 Ответить
Може відразу Пу…на зробимо нашим президентом щоб два рази не вставати?
показать весь комментарий
14.01.2026 08:04 Ответить
🤣🤣ми вдячні і вже готові навіть платити по 12,5 кват
показать весь комментарий
14.01.2026 07:40 Ответить
не каркай
показать весь комментарий
14.01.2026 07:42 Ответить
Вангую 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.01.2026 07:44 Ответить
ну і кому ваше вангування потрібно?
вангуйте далі.
показать весь комментарий
14.01.2026 07:47 Ответить
так буде дуже довго,
кацапня стрілятиме,
буба вимагатиме і нічого не робитиме.
показать весь комментарий
14.01.2026 07:42 Ответить
Повернись, допомагай.
показать весь комментарий
14.01.2026 07:50 Ответить
дебіл з зеленої когорти - "а ти з якого окопа пишешь?"
показать весь комментарий
14.01.2026 07:55 Ответить
а ти з якого каштана кловунярієш?
показать весь комментарий
14.01.2026 07:57 Ответить
А что там невозможного,просто работай и все,невозможное на фронте происходит
показать весь комментарий
14.01.2026 07:45 Ответить
Пост повного профана, не знайомого з енергетикою.
показать весь комментарий
14.01.2026 07:51 Ответить
павлeк корчяген...
показать весь комментарий
14.01.2026 08:12 Ответить
з такими зека-павлеками корчагенцями Україна і воює./..
показать весь комментарий
14.01.2026 08:15 Ответить
Ваше мнение о моем комменте меня не интересует,остальных тоже.
показать весь комментарий
14.01.2026 08:30 Ответить
*****, за піздьож де що і коли відновили, треба ******* ломом !
показать весь комментарий
14.01.2026 08:20 Ответить
Природа подарувала найвеличнішим "ефективним" менеджерам три супер теплих зими після вторгнення. Чим майже унеможливила створення гуманітарної катастрофи через обстріли інфраструктури.

Було три роки підготуватись до будь-яких колізій і навантажень. Три бл#дь роки було у "ефективних" менеджерів ! Скільки разів пересувалися ліжка в шапітолії? ...

А мудрий народ досі вихаркує "ефекти" за рахунок героїзму енергетиків...
показать весь комментарий
14.01.2026 08:21 Ответить
 
 