Энергетики сделали почти невозможное: в Кривом Роге восстановили электроснабжение абонентов, котельные запущены

Энергетики по состоянию на утро 14 января вернули свет обесточенным абонентам в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация в городе?

По его словам, энергетики сделали почти невозможное.

"Все аварийно отключенные абоненты запитаны. Котельные разожгли, уже набирают температуру.

Коммунальный электротранспорт работает в штатном режиме, включая скоростной трамвай. Водоснабжение работает", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Накануне ночью сообщалось, что российские дроны нанесли удар по инфраструктуре Кривого Рога.

Впоследствии стало известно, что 45 тыс. абонентов аварийно обесточены после атаки РФ на Кривой Рог, есть проблемы с теплом.

