Энергетики сделали почти невозможное: в Кривом Роге восстановили электроснабжение абонентов, котельные запущены
Энергетики по состоянию на утро 14 января вернули свет обесточенным абонентам в Кривом Роге Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
Какова ситуация в городе?
По его словам, энергетики сделали почти невозможное.
"Все аварийно отключенные абоненты запитаны. Котельные разожгли, уже набирают температуру.
Коммунальный электротранспорт работает в штатном режиме, включая скоростной трамвай. Водоснабжение работает", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Накануне ночью сообщалось, что российские дроны нанесли удар по инфраструктуре Кривого Рога.
- Впоследствии стало известно, что 45 тыс. абонентов аварийно обесточены после атаки РФ на Кривой Рог, есть проблемы с теплом.
Aleksander Lukashenko
Tema9
Yriii Yriii
Порівняв Київ з КР. І розміри міст й кількість населення.
Краще маквабада або крупськограда.
Забирай його собі
вангуйте далі.
кацапня стрілятиме,
буба вимагатиме і нічого не робитиме.
Було три роки підготуватись до будь-яких колізій і навантажень. Три бл#дь роки було у "ефективних" менеджерів ! Скільки разів пересувалися ліжка в шапітолії? ...
А мудрий народ досі вихаркує "ефекти" за рахунок героїзму енергетиків...