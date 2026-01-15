Россия атаковала Никопольский район и Кривой Рог: пострадали три человека, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 15 января российские войска нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области и атаковали Кривой Рог беспилотниками. Вследствие обстрелов пострадали трое гражданских, разрушены и повреждены жилые дома, больница, предприятия и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В целом агрессор целился по райцентру, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской громадам, применяя FPV-дроны и артиллерию.

  • За день – трое пострадавших. 15-летняя девочка, женщина 46 лет и мужчина 53 лет.
  • Повреждены 6 многоэтажных и 11 частных домов, 10 хозяйственных построек, 2 – уничтожены. Повреждены также 2 предприятия, больница, административное здание, магазин, автомобили, линии электропередач и газопровод.

Кривой Рог

Противник атаковал БПЛА. Возник пожар, повреждена инфраструктура.

Обстрелы Днепропетровской области: повреждены больница, предприятия и жилье
Обстрелы Днепропетровской области: повреждены больница, предприятия и жилье
Обстрелы Днепропетровской области: повреждены больница, предприятия и жилье
Обстрелы Днепропетровской области: повреждены больница, предприятия и жилье
Обстрелы Днепропетровской области: повреждены больница, предприятия и жилье
Обстрелы Днепропетровской области: повреждены больница, предприятия и жилье
Обстрелы Днепропетровской области: повреждены больница, предприятия и жилье
Обстрелы Днепропетровской области: повреждены больница, предприятия и жилье
Обстрелы Днепропетровской области: повреждены больница, предприятия и жилье

