Враг атаковал два района Днепропетровщины: ранены семь человек, повреждены дома

В течение дня понедельника, 19 января, российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Вследствие российских обстрелов ранены семь человек, произошли пожары, повреждены дома.

Об этом в телеграмме сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Никопольщины

В Никополе вследствие вражеского удара пострадали пять человек. 41-летний раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина и три женщины будут лечиться дома.

Кроме райцентра, в течение дня российская армия атаковала Покровскую, Мировскую, Марганецкую и Червоногригоровскую громады Никопольщины. Применяла FPV-дроны и артиллерию.

Горели летняя кухня, два частных дома. Еще 12 – разбиты. Повреждены 13 многоэтажек, 2 хозяйственные постройки, 8 автомобилей. Разрушены предприятия, административные здания, 5 магазинов, медучреждение, музей. Поражены линии электропередач и газопровод.

Обстрелы Синельниковского района

В Васильковской громаде, что на Синельниковщине, двое пострадавших вследствие атак вражеских БПЛА. Это 57-летний мужчина и 22-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно. Повреждена инфраструктура.

По Петропавловской громаде противник нанес ракетный удар. Загорелся частный дом. Еще 6 повреждены. Попали также гараж, два хозяйственных постройки и легковые автомобили.

На фото - последствия обстрелов Никопольщины

