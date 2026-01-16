Рашисты нанесли артиллерийский удар по Никополю, убив двух женщин, 6 раненых. ФОТОрепортаж
В результате российского обстрела Никополя погибли две женщины.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Известно, что 6 человек - 3 мужчины и 3 женщины - получили ранения.
Женщинам спасатели оказали домедицинскую помощь, эвакуировали с места происшествия и передали медикам.
По данным прокуратуры, россияне нанесли артиллерийский удар.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль