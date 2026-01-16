Рашисты нанесли артиллерийский удар по Никополю, убив двух женщин, 6 раненых. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела Никополя погибли две женщины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Известно, что 6 человек - 3 мужчины и 3 женщины - получили ранения.

Женщинам спасатели оказали домедицинскую помощь, эвакуировали с места происшествия и передали медикам.

По данным прокуратуры, россияне нанесли артиллерийский удар.

Никополь под ударом артиллерии РФ: погибли две женщины
обстрел (32243) Никополь (1368)
Геноцид варварів триває ,але несмійте відповідати по Енергодару що на іншому березі Дніпра де зосереджені рашиські варвари ,йде односторонє знищення міста і його жителів.
показать весь комментарий
16.01.2026 16:11 Ответить
Дебіл чи бот,а може тупий.Вдарити не проблема,але толку.Знаєш що зараз відбувається після руйнування каховского водосховища.Грунтові води понизились і різні солі полізли навех.Дніпропетровська обл.це не тільки "совкові" заводикі,які лед працюють,а ще і с/х господарства..
показать весь комментарий
16.01.2026 16:38 Ответить
Я тебе дибілом не називаю дурню ,хай казарми кадирівців стоять цілими ,а ворог безнаказано знищує Нікополь ,Марганець та інші міста.
показать весь комментарий
16.01.2026 16:46 Ответить
 
 