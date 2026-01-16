2 507 0
Оккупанты ударили КАБом по блокпосту возле Купянска: ранены двое военных и двое полицейских. ВИДЕО
Российские войска нанесли удар КАБом по блокпосту вблизи Купянска в Харьковской области, в результате чего есть раненые военнослужащие и полицейские.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
Ранены военные и полицейские
Как отмечается, в результате авиаудара ранения получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые в момент взрыва проезжали мимо блокпоста, а также двое полицейских, несущих службу на дороге.
Помощь
Полицейские Луганщины немедленно отреагировали на происшествие - оказали раненым домедицинскую помощь и совместно с другими службами организовали их эвакуацию в медицинское учреждение.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль