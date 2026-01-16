Оккупанты ударили КАБом по блокпосту возле Купянска: ранены двое военных и двое полицейских. ВИДЕО

Российские войска нанесли удар КАБом по блокпосту вблизи Купянска в Харьковской области, в результате чего есть раненые военнослужащие и полицейские.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ранены военные и полицейские

Как отмечается, в результате авиаудара ранения получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые в момент взрыва проезжали мимо блокпоста, а также двое полицейских, несущих службу на дороге.

Помощь

Полицейские Луганщины немедленно отреагировали на происшествие - оказали раненым домедицинскую помощь и совместно с другими службами организовали их эвакуацию в медицинское учреждение.

