РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14012 посетителей онлайн
Новости Видео Обстрелы Харьковщина
2 507 0

Оккупанты ударили КАБом по блокпосту возле Купянска: ранены двое военных и двое полицейских. ВИДЕО

Российские войска нанесли удар КАБом по блокпосту вблизи Купянска в Харьковской области, в результате чего есть раненые военнослужащие и полицейские.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ранены военные и полицейские

Как отмечается, в результате авиаудара ранения получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые в момент взрыва проезжали мимо блокпоста, а также двое полицейских, несущих службу на дороге.

Помощь

Полицейские Луганщины немедленно отреагировали на происшествие - оказали раненым домедицинскую помощь и совместно с другими службами организовали их эвакуацию в медицинское учреждение.

Автор: 

обстрел Нацполиция Харьковская область Купянск
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 