Ситуация в Купянске: оккупанты не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки, - Трегубов

Российские войска не смогут восстановить доступ к Купянску в Харьковской области в нужные для них сроки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Так, по предварительным оценкам, в Купянске находилось около 80 российских военных, однако их численность постепенно уменьшается.

РФ не сможет восстановить доступ к Купянску

"Зачистка проводится осторожно, чтобы не подвергать опасности ни украинских военных, которые еще остаются в городе, ни тех, кто непосредственно выполняет эти задачи. Особой необходимости форсировать этот процесс сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки", - отметил Трегубов.

Он добавил, что потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает РФ возможности использовать важный железнодорожный узел и фактически делает невозможным дальнейшее наступление в этом направлении.

Что предшествовало?