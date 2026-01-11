Ситуация в Купянске: оккупанты не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки, - Трегубов
Российские войска не смогут восстановить доступ к Купянску в Харьковской области в нужные для них сроки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
Так, по предварительным оценкам, в Купянске находилось около 80 российских военных, однако их численность постепенно уменьшается.
РФ не сможет восстановить доступ к Купянску
"Зачистка проводится осторожно, чтобы не подвергать опасности ни украинских военных, которые еще остаются в городе, ни тех, кто непосредственно выполняет эти задачи. Особой необходимости форсировать этот процесс сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки", - отметил Трегубов.
Он добавил, что потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает РФ возможности использовать важный железнодорожный узел и фактически делает невозможным дальнейшее наступление в этом направлении.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
