РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8730 посетителей онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
832 3

Ситуация в Купянске: оккупанты не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки, - Трегубов

Ситуация в Купянске

Российские войска не смогут восстановить доступ к Купянску в Харьковской области в нужные для них сроки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Так, по предварительным оценкам, в Купянске находилось около 80 российских военных, однако их численность постепенно уменьшается.

РФ не сможет восстановить доступ к Купянску

"Зачистка проводится осторожно, чтобы не подвергать опасности ни украинских военных, которые еще остаются в городе, ни тех, кто непосредственно выполняет эти задачи. Особой необходимости форсировать этот процесс сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки", - отметил Трегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация возле Купянска: Россияне пытаются форсировать реку Оскол, - Трегубов

Он добавил, что потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает РФ возможности использовать важный железнодорожный узел и фактически делает невозможным дальнейшее наступление в этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская авиация нанесла удар по окруженным оккупантам в центральной больнице Купянска. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Автор: 

боевые действия (5434) Харьковская область (2112) Купянск (908)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якась маячня
показать весь комментарий
11.01.2026 11:40 Ответить
Чьотко, по- військовому.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:49 Ответить
Что значит, в нужные для них сроки? Как то маленько по дебильному текст написан...
показать весь комментарий
11.01.2026 12:11 Ответить
 
 