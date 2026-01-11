Ситуація в Куп’янську: Окупанти не зможуть поновити доступ до міста в потрібні для них терміни, - Трегубов
Російські війська не зможуть поновити доступ до Куп'янська в Харківській області в потрібні для них терміни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
Так, за попередніми оцінками, у Куп'янську перебувало близько 80 російських військових, однак їхня чисельність поступово зменшується.
РФ не зможе поновити доступ до Куп’янська
"Зачистка проводиться обережно, щоб не наражати на небезпеку ані українських військових, які ще залишаються в місті, ані тих, хто безпосередньо виконує ці завдання. Особливої потреби форсувати цей процес зараз немає, бо вже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста в потрібні для них терміни", - зауважив Трегубов.
Він додав, що втрата Куп’янська та Куп’янська-Вузлового позбавляє РФ можливості використовувати важливий залізничний вузол і фактично унеможливлює подальший наступ у цьому напрямку.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
- Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
- Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
- 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
- Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
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