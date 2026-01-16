2 507 0
Окупанти вдарили КАБом по блокпосту біля Куп’янська: поранені двоє військових та двоє поліцейських. ВIДЕО
Російські війська завдали удару КАБом по блокпосту поблизу Куп’янська в Харківській області, унаслідок чого є поранені військовослужбовці і поліцейські.
Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.
Поранені військові і поліцейські
Як зазначається, унаслідок авіаудару поранень зазнали двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост, а також двоє поліцейських, котрі несли службу на дорозі.
Допомога
Поліцейські Луганщини негайно відреагували на подію - надали пораненим домедичну допомогу та спільно з іншими службами організували їхню евакуацію до медичного закладу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль