Окупанти вдарили КАБом по блокпосту біля Куп’янська: поранені двоє військових та двоє поліцейських. ВIДЕО

Російські війська завдали удару КАБом по блокпосту поблизу Куп’янська в Харківській області, унаслідок чого є поранені військовослужбовці і поліцейські.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Поранені військові і поліцейські

Як зазначається, унаслідок авіаудару поранень зазнали двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост, а також двоє поліцейських, котрі несли службу на дорозі.

Допомога

Поліцейські Луганщини негайно відреагували на подію - надали пораненим домедичну допомогу та спільно з іншими службами організували їхню евакуацію до медичного закладу.

