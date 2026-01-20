Российские оккупанты нанесли два удара по Запорожью, - ОВА
Ночью во вторник, 20 января, российские оккупанты атаковали Запорожье.
Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, враг нанес два удара. Предварительно, обошлось без жертв. Последствия пока устанавливаются, информирует Цензор.НЕТ.
Атака на Украину
Вечером 19 и ночью 20 января продолжается вражеская атака беспилотниками на украинские города. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Украинские военные работают над ликвидацией воздушной угрозы.
В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что в течение дня понедельника, 19 января, российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате российских обстрелов ранены семь человек, произошли пожары, повреждены дома.
