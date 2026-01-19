Чугуев на Харьковщине остался без электричества из-за ударов РФ

В городе Чугуев Харьковской области полностью отсутствует централизованное электроснабжение из-за массированных российских обстрелов объектов критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Чугуевского городского совета.

По информации местных властей, электроэнергия также полностью отключена в поселке Кочеток. Причиной стали многочисленные удары по энергетическим объектам области, нанесенные российскими войсками.

Ситуация с коммунальными услугами в городе

Несмотря на отсутствие электроснабжения, системы тепла и воды в Чугуеве работают в штатном режиме. Вывоз бытовых отходов осуществляется по утвержденному графику без изменений.

Медицинские учреждения, учреждения социальной сферы и центры предоставления административных услуг продолжают работу. Работники находятся на своих рабочих местах, а связь в городе остается стабильной.

"Мы готовились к этой ситуации и заранее делали все возможное для уменьшения ее негативного влияния", — заявила городской голова Чугуева Галина Минаева.

Восстановление электроснабжения и атаки РФ

В городском совете отметили, что все ресурсы энергетиков направлены на скорейшее восстановление электроснабжения в Чугуеве и близлежащих населенных пунктах

Напомним, в ночь на 19 января российские войска осуществили атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Вследствие ударов без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

19.01.2026 18:59
19.01.2026 19:16
Мабуть там живуть нацисти, хвашисти та бАндеровці...а якщо серйозно подумати, то нема слів на цей дебілізм у 21 сторіччі, залишити в холоді без освітлення ціле місто, дітей, пенсіонерів інвалідів, яка людська дурість, заради чого?
показать весь комментарий
19.01.2026 19:29 Ответить
19.01.2026 19:36
 
 