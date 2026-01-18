РУС
2 146 55

Россия провела разведку для ударов по АЭС, - Зеленский

Зеленский о ситуации с энергетикой и светом

В вечернем видеообращении 18 января президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины, в частности по атомным электростанциям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

По словам президента, украинская сторона имеет подтвержденные данные об объектах, которые враг заранее разведывал для возможных атак. Основной целью Кремля остается энергетическая система страны.

Угрозы для энергетики и АЭС

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия пытается нанести ущерб именно объектам, от которых зависит стабильность государства и безопасность граждан. Он напомнил, что в течение последней недели российские войска системно били по объектам группы "Нафтогаз", в частности по газодобывающей инфраструктуре.

"Враг пытается нанести ущерб нашим АЭС. У нас есть данные об объектах, которые она разведывала", - подчеркнул президент.

Восстановление сетей и ситуация в регионах

Глава государства сообщил, что почти 58 тысяч специалистов круглосуточно работают над восстановлением электросетей, объектов генерации и теплоснабжения. К работам привлечены ресурсы "Укрзализныци" и других государственных компаний. Для столицы дополнительно направили 50 ремонтных бригад из разных регионов.

В то же время в приграничных и прифронтовых областях ремонтные работы значительно затруднены из-за постоянных обстрелов. Особое внимание уделяется Харькову, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областям. Также значительный объем работ выполнен в Полтавской и Одесской областях для стабилизации энергосистемы.

  • Напомним, 18 января российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Черниговской области. В результате атаки в некоторых населенных пунктах пропало свет
  • Также мы писали, что из-за проблем с электроснабжением в Сумах остановлено движение троллейбусов, а объекты водоканала переходят на аварийно-резервное питание. Вода подается по графику с пониженным давлением.

+12
Ну що б я оце робив,якби Зеленський не повідомив, що кцапи будуть нас бити?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:33 Ответить
+6
Может Миндичи с Цукерманами у Израильтян ПВО попросят? Или они с Зеленским не знакомы?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:33 Ответить
+5
А гундос провів розвідку, бо 3000 фламінго без діла лежать
показать весь комментарий
18.01.2026 21:34 Ответить
Так, покаже приклад українцям як потрібно не боятися обстрілів кцапів - бере свою дружину, дочку і стає з ними біля об'єктів енергетики. Негайно відправляю гелікоптер за братами міндічами і цукерманами і ставить їх з іншого боку.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:36 Ответить
А чим займається наша контррозвідка, крім набиття грішми власних карманів? Відділ контррозвідки СБУ, який очолював Поклад - новоспечений очільник СБУ, що зробив для перешкоджання кацапам в проведені цієї розвідки?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:53 Ответить
Может Миндичи с Цукерманами у Израильтян ПВО попросят? Или они с Зеленским не знакомы?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:33 Ответить
Ну що б я оце робив,якби Зеленський не повідомив, що кцапи будуть нас бити?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:33 Ответить
А гундос провів розвідку, бо 3000 фламінго без діла лежать
показать весь комментарий
18.01.2026 21:34 Ответить
"Основною ціллю Кремля залишається енергетична система країни."
А в минулому році це було невідомо? Де розподілена генерація?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:34 Ответить
Стало цікаво .... А що ти особисто зробив для власної енергонезалежності за цей час ? Раптом заведеш пісню про гроші , то держава 400 тисяч безвідсоткового кредиту давала кому не лінь починаючи з 2024 на ці потреби . За ці гроші можна було у кожному будинку (квартирі) поставити акумуляторів десь кіловатт на 30 і фотоелектричну станцію тієї ж потужності , сидіти зараз і тикати дулі кацапам , підсвічуючи небо прожекторами від екогенерації ((
показать весь комментарий
18.01.2026 21:42 Ответить
А Іван президент України?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:54 Ответить
Мені цікаво що зробив пересічний Іван окрім того що репетував . Щодо президента ...... а я питав чи Іван президент ?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:59 Ответить
P.S. То все ж , Іване , що ти сам зробив окрім того що сам себе "лайкнув " ?
показать весь комментарий
18.01.2026 22:00 Ответить
"- Вони продовжують будувати *бучі захисні, цифри шалені! Ми будемо щось робити, чи закінчимо на тому, що є? І більше захисні будувати не будемо? - питає "Тенор".

- Я би почекав. Але, бл*дь, якщо чесно, шкода грошей, порожня трата, - відповів "Рокет"-це Івана набу записало.Ой,помилився-то міндіч
показать весь комментарий
18.01.2026 22:21 Ответить
На всіх кредитів не вистачить . Давай рахувати : 400 тис. помножити на 10 млн. домогосподарств або квартир = 4000 000 000 000 грн!
Тут треба ініціатива саме держави. Та, на жаль, у Голобородька вибори в голові, а не державне мислення(
показать весь комментарий
18.01.2026 22:08 Ответить
То ти за кредитом ходив , чи аби побалакати ? (((
показать весь комментарий
18.01.2026 22:20 Ответить
P.S. Мені ось взагалі 150 т. на сьогодні вистачило щоб мати цілодобово енергію коли у мережі вона шість годин на добу , зараз іще докуплю сонячні панелі і хер кластиму на ту кацапню !
показать весь комментарий
18.01.2026 22:24 Ответить
Тут ключові слова "Мені ... вистачило".
А всім іншим вистачить? Не вистачає генерації для всіх!
Отож.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:28 Ответить
Я тобі довів, що кредит - це не вихід. Але щось бачу не доходе
показать весь комментарий
18.01.2026 22:24 Ответить
Вивчили модну фразу "розподілена генерація" і тулите її скрізь. Такої інтенсивності обстрілів не витримає жодна енергоситема жодної країни. Треба було за 4 роки подбати про власну енергонезалежність. Розподілена генерація - це генератор в кожному районі міста? А обслуговування, а пальне хто буде фурами підвозити і звідки? Капець...
показать весь комментарий
18.01.2026 22:12 Ответить
"Треба було за 4 роки подбати про власну енергонезалежність"
Так і я ж про це.
За 4 роки можна було підвищити стійкість енергосистеми, змонтувавши десятки тисяч невеликих когенераційних станцій для кожної або для декількох багатоповерхівок. В якості пального можна використовувати газ/дизель/палети/дрова , коротше все що горить.
Знищити 100 тис. електростанцій значно важче ніж 10.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:20 Ответить
А ви хоч щось там у своїх багатоповерхівках без влади спроможні зробити ? Наприклад , своїм ОСББ ту установку облаштувати ? ((
показать весь комментарий
18.01.2026 22:26 Ответить
Гуморист. Але гумор чорний
показать весь комментарий
18.01.2026 22:31 Ответить
Я не гуморист , а ви - ледацюги, що звикли рота роззявити і чекати поки до нього щось упаде . Це не вина ваша , вас так виховали і виростили , вам винні всі окрім вас самих , але від такого стану речей це не перестає бути проблемою .
показать весь комментарий
18.01.2026 22:34 Ответить
Или снова Кличко виноват будет?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:34 Ответить
зеленській 🤡 давай до АЕС , персональною д* полю відбивайся , торчок конченний !!!.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:34 Ответить
а що ти провів, чьмо йбане?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:36 Ответить
Що там розвідувати, коли всі АЕС ще за СРСР побудовані?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:37 Ответить
Питання просте - ти по Україні їздиш , чи далі тренажерки на печерську носа не висуваєш ? Бо якби їздив , то може б таки бачив що деякі підстанції таки мають захист .
показать весь комментарий
18.01.2026 21:45 Ответить
Проти ішакеда ще може і мають, а проти півтони "іскандера", і тим більше проти майже тони пончикової балістики - маю сумнів.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:46 Ответить
Ще раз - далі Києва десь був ?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:48 Ответить
Я з Одеси. І бачив результати влучань ішакєдов у захищені трансформатори.
Мінімізує, але не виключає пошкоджень.
І бачив результати влучання балістики у бетонні споруди. Руйнує аж бігом.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:05 Ответить
Гарне місто , важко вам , але кому зараз легко . Я не з Одеси і трішки сюдой-тудой мотаюся , маю можливість не тільки триндіти , а і бачити де що таки роблять . Після того як по першому разу поприлітало таки почухалися і з минулого року трансформатори головні почали ховати , причому досить солідно так , не від дронів . Це не так просто , бо там зрідні єгипетським пірамідам зводиться , от де не встигли - кацапи узори і знімають , а"хохли" їм у цьому іще і допомагають .
показать весь комментарий
18.01.2026 22:12 Ответить
Залишається лише сподіватись на краще.
Бо бити будуть і дронами, і балістикою.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:20 Ответить
Лєщенко на щміну вийшов?Чи найєм?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:55 Ответить
Bogdan , ти Деніс ? І що таке щміна ? ((
показать весь комментарий
18.01.2026 22:03 Ответить
Та ні,то петров лідора нації відмиває.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:15 Ответить
Ага, товариш дзвонив, проживає на Полтавщині, електрику по півтори години дають.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:37 Ответить
Ну от бачиш , а у тебе все нормально , тільки на товариша і посилаєшся (( На Київщині те саме , а може і гірше . Що ти хотів пояснити коли "свого товариша" приліпив ?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:47 Ответить
Зебіли, ви довірили і отдали в повне розпорядження квартальному блазню аес країни. Ви тепер розумієте, що ви психічно хворі?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:41 Ответить
Теперь он получает разведданные прямо с путинского стола,какой прогресс
показать весь комментарий
18.01.2026 21:45 Ответить
Геть ішака тупорилого!
показать весь комментарий
18.01.2026 21:45 Ответить
Гідрант сподівається на допомогу путіна у знищенні українців.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:49 Ответить
Так де все таки баканов?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:56 Ответить
І які твої дії,тєрпіла? Знову клянчити ППО?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:57 Ответить
Кличко винен?
показать весь комментарий
18.01.2026 22:01 Ответить
Краще б ти подох, оманський зрадник
показать весь комментарий
18.01.2026 22:02 Ответить
Чому курська аес подає енергію?(((
показать весь комментарий
18.01.2026 22:03 Ответить
Тому що подають Рівненська , Хмельницька і Південноукраїнська . Ти проти такого стану речей ?
показать весь комментарий
18.01.2026 22:06 Ответить
Ти думаєш москалі нас жаліють,бо ми курську не відключили?))А може ще й скажеш ,що ***** так робить,бо Зеленський його чимось образив?))))
показать весь комментарий
18.01.2026 22:26 Ответить
Я десь написав що кацапи когось жаліють ? )) Попасти у розподільчу станцію АЕС навіть простіше аніж у таку саму на ТЕС , бо вона потужніша , а це означає що більша . Який висновок - кацапи таки підсцикують трішки з цього приводу , а от коли ми влупимо першими , то навіть трумп пустить скупу кацапську сльозу ((((
показать весь комментарий
18.01.2026 22:31 Ответить
На підоросії 10 АЕС. Багато цілей для ПОТУЖНОЇ відповіді
показать весь комментарий
18.01.2026 22:05 Ответить
Під час удару росії 5 жовтня 2025 року, зафіксовали проліт мінімум 3-х розвідувальних супутників Китаю над https://militarnyi.com/uk/articles/kytajski-rozviduvalni-suputnyky-nad-**********-pid-chas-rosijskogo-udaru-zafiksovaly-prolit-minimum-troh-nad-zahodom-********/#google_vignette Україною
Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=47302&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET Yaogan 33, https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57797 Yaogan 33-03 таhttps://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57958 Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.
Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=48340&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET&showall=t Yaogan 34. Він здійснить 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.
Варто зазначити, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.
Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрі. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин.https://militarnyi.com/wp-content/uploads/2025/10/SHablon-2-Tg-2025-10-05T123443.594-1024x768.png https://militarnyi.com/wp-content/uploads/2025/10/SHablon-2-Tg-2025-10-05T123443.594-1024x768.png https://militarnyi.com/wp-content/uploads/2025/10/SHablon-2-Tg-2025-10-05T123443.594-1024x768.png Розвідувальний супутник "Yaogan 8" над Дніпром, близько 10 години ранку 5 жовтня 2025 року. Фото Мілітарний, моніторинговий сервіс n2yo.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:15 Ответить
Це нас попереджає до чого готуватись. Влади у нас нема.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:20 Ответить
россия пытается, а ты черт уже нанес с Миндичем.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:22 Ответить
 
 