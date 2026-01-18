Россия провела разведку для ударов по АЭС, - Зеленский
В вечернем видеообращении 18 января президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины, в частности по атомным электростанциям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.
По словам президента, украинская сторона имеет подтвержденные данные об объектах, которые враг заранее разведывал для возможных атак. Основной целью Кремля остается энергетическая система страны.
Угрозы для энергетики и АЭС
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия пытается нанести ущерб именно объектам, от которых зависит стабильность государства и безопасность граждан. Он напомнил, что в течение последней недели российские войска системно били по объектам группы "Нафтогаз", в частности по газодобывающей инфраструктуре.
"Враг пытается нанести ущерб нашим АЭС. У нас есть данные об объектах, которые она разведывала", - подчеркнул президент.
Восстановление сетей и ситуация в регионах
Глава государства сообщил, что почти 58 тысяч специалистов круглосуточно работают над восстановлением электросетей, объектов генерации и теплоснабжения. К работам привлечены ресурсы "Укрзализныци" и других государственных компаний. Для столицы дополнительно направили 50 ремонтных бригад из разных регионов.
В то же время в приграничных и прифронтовых областях ремонтные работы значительно затруднены из-за постоянных обстрелов. Особое внимание уделяется Харькову, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областям. Также значительный объем работ выполнен в Полтавской и Одесской областях для стабилизации энергосистемы.
- Напомним, 18 января российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Черниговской области. В результате атаки в некоторых населенных пунктах пропало свет.
- Также мы писали, что из-за проблем с электроснабжением в Сумах остановлено движение троллейбусов, а объекты водоканала переходят на аварийно-резервное питание. Вода подается по графику с пониженным давлением.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в минулому році це було невідомо? Де розподілена генерація?
- Я би почекав. Але, бл*дь, якщо чесно, шкода грошей, порожня трата, - відповів "Рокет"-це Івана набу записало.Ой,помилився-то міндіч
Тут треба ініціатива саме держави. Та, на жаль, у Голобородька вибори в голові, а не державне мислення(
А всім іншим вистачить? Не вистачає генерації для всіх!
Отож.
Так і я ж про це.
За 4 роки можна було підвищити стійкість енергосистеми, змонтувавши десятки тисяч невеликих когенераційних станцій для кожної або для декількох багатоповерхівок. В якості пального можна використовувати газ/дизель/палети/дрова , коротше все що горить.
Знищити 100 тис. електростанцій значно важче ніж 10.
Мінімізує, але не виключає пошкоджень.
І бачив результати влучання балістики у бетонні споруди. Руйнує аж бігом.
Бо бити будуть і дронами, і балістикою.
Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=47302&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET Yaogan 33, https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57797 Yaogan 33-03 таhttps://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57958 Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.
Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=48340&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET&showall=t Yaogan 34. Він здійснить 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.
Варто зазначити, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.
Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрі. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин.https://militarnyi.com/wp-content/uploads/2025/10/SHablon-2-Tg-2025-10-05T123443.594-1024x768.png https://militarnyi.com/wp-content/uploads/2025/10/SHablon-2-Tg-2025-10-05T123443.594-1024x768.png https://militarnyi.com/wp-content/uploads/2025/10/SHablon-2-Tg-2025-10-05T123443.594-1024x768.png Розвідувальний супутник "Yaogan 8" над Дніпром, близько 10 години ранку 5 жовтня 2025 року. Фото Мілітарний, моніторинговий сервіс n2yo.