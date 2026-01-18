Россия провела разведку для ударов по АЭС, - Зеленский

В вечернем видеообращении 18 января президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины, в частности по атомным электростанциям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам президента, украинская сторона имеет подтвержденные данные об объектах, которые враг заранее разведывал для возможных атак. Основной целью Кремля остается энергетическая система страны.

Читайте: Враг снова атаковал энергетику. Самая сложная ситуация в столичном регионе, - Минэнерго

Угрозы для энергетики и АЭС

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия пытается нанести ущерб именно объектам, от которых зависит стабильность государства и безопасность граждан. Он напомнил, что в течение последней недели российские войска системно били по объектам группы "Нафтогаз", в частности по газодобывающей инфраструктуре.

"Враг пытается нанести ущерб нашим АЭС. У нас есть данные об объектах, которые она разведывала", - подчеркнул президент.

Читайте также: ЦПД предупреждает о фейковых письмах о "полном" отключении света на западе Украины

Восстановление сетей и ситуация в регионах

Глава государства сообщил, что почти 58 тысяч специалистов круглосуточно работают над восстановлением электросетей, объектов генерации и теплоснабжения. К работам привлечены ресурсы "Укрзализныци" и других государственных компаний. Для столицы дополнительно направили 50 ремонтных бригад из разных регионов.

В то же время в приграничных и прифронтовых областях ремонтные работы значительно затруднены из-за постоянных обстрелов. Особое внимание уделяется Харькову, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областям. Также значительный объем работ выполнен в Полтавской и Одесской областях для стабилизации энергосистемы.

Напомним, 18 января российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Черниговской области. В результате атаки в некоторых населенных пунктах пропало свет.

Также мы писали, что из-за проблем с электроснабжением в Сумах остановлено движение троллейбусов, а объекты водоканала переходят на аварийно-резервное питание. Вода подается по графику с пониженным давлением.

Читайте также: Энергетический шантаж: РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, - ГУР