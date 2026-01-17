РУС
Враг снова атаковал энергетику. Самая сложная ситуация в столичном регионе, - Минэнерго

энергетика под ударом РФ

Ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетической инфраструктуре страны, в результате чего отключены потребители в Одесской и Киевской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Энергетики, несмотря на сложные погодные условия, работают и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов.

Ситуация в Одесской области

Как отмечается, в Одесской области после атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются восстановительные работы. Также продолжают действовать сетевые ограничения.

Ситуация в столичном регионе

По данным Минэнерго, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений электроэнергии – пока не действуют. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Киевской области. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - говорится в сообщении.

Графики отключений

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

Из-за постоянных массированных атак Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Координацию работ по ее последствиям осуществляет первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль. Решение принято для обеспечения максимально слаженной работы всех служб в столице, регионах и общинах, а также для оперативного восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Соответствующие штабы уже приступили к работе, все службы работают в усиленном режиме.

обстрел (31367) энергетика (3072) Минэнерго (514) отключение света (651)
