56 тыс. семей остались без света в Бучанском районе из-за атаки РФ, - ДТЭК

Из-за ночной атаки без света остались 56 000 семей Бучанского района Киевской области.

ДТЭК

Каковы последствия?

Энергетики сразу же подключили объекты критической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Ситуацию осложняет мороз.

ДТЭК также напоминает, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.

Что предшествовало?

Как сообщалось, ночью враг атаковал Украину ударными дронами. По данным Воздушных сил, в общей сложности обезврежено 96 вражеских БПЛА из 115, есть попадания в 11 локациях.

