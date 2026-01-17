56 тыс. семей остались без света в Бучанском районе из-за атаки РФ, - ДТЭК
Из-за ночной атаки без света остались 56 000 семей Бучанского района Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Каковы последствия?
Энергетики сразу же подключили объекты критической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Ситуацию осложняет мороз.
ДТЭК также напоминает, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.
Что предшествовало?
Как сообщалось, ночью враг атаковал Украину ударными дронами. По данным Воздушных сил, в общей сложности обезврежено 96 вражеских БПЛА из 115, есть попадания в 11 локациях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий17.01.2026 10:15 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Andrijmak63
показать весь комментарий17.01.2026 10:20 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль