56 тыс. семей остались без света в Бучанском районе из-за атаки РФ, - ДТЭК

Из-за ночной атаки без света остались 56 000 семей Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Каковы последствия?

Энергетики сразу же подключили объекты критической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Ситуацию осложняет мороз.

ДТЭК также напоминает, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.

Что предшествовало?

Как сообщалось, ночью враг атаковал Украину ударными дронами. По данным Воздушных сил, в общей сложности обезврежено 96 вражеских БПЛА из 115, есть попадания в 11 локациях.

Киевская область (4551) энергетика (3072) ДТЭК (591)
Ворог знищує нашу енергосистему ,а недоумки говорят про якісь перемовини і мирний план ,хоч ворог розуміє лише силу.
17.01.2026 10:15 Ответить
На чиєму боці дика сила в людях, зброї, економіці? В кого ВПК працює у три зміни а в кого тирять на військових закупівлях? В кого людолови хапають трудяг серед вулиці й намагаються кинути в окопи а в кого за великі гроші військо поповнюється контрактниками?
17.01.2026 10:20 Ответить
 
 