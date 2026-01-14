Якщо світла немає понад 12 годин, це може свідчити про локальну аварію, – ДТЕК

Якщо за конкретною адресою електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія.

Про це повідомили в ДТЕК, коментуючи ситуацію з енергозабезпеченням Києва.

"Перевірте інформацію в чат-боті або на сайті, чи є зафіксована аварія. Якщо ні, зверніться до ЖЕКу або ОСББ – вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку", – порадили в компанії.

Стосовно ситуації в Києві, то в ДТЕК окреслили поточну ситуацію як таку: близько 3 годин зі світлом і до 10 – без.

"Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж", – також зазначили в компанії.

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Ситуація зі світлом у Києві

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що на лівому березі Києва деякі мешканці вже 5 діб живуть у квартирах без опалення та світла.

Нагадаємо, після чергового нічного обстрілу в Києві діяли екстрені відключення світла. Без тепла було близько 500 будинків.

Водночас електроенергії в Києві вже не вистачає для критичної інфраструктури, ситуація надзвичайно складна.

Також повідомлялося, що фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", "Київавтодору" та керівним компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.

Зі свого боку в Міністерстві енергетики пояснили, чому тривалість відключень світла може бути різною.